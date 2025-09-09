El darrer ridícul de Tomás Roncero contra el Barça: 'Fa dos anys...'

El Barça es prepara per a un escenari insòlit en la seva història recent. El partit davant el València CF del diumenge que ve no es disputarà al Camp Nou, encara pendent de llicències, ni a Montjuïc, ocupat per un concert de Post Malone. LaLiga ja ha donat llum verda a l'Estadi Johan Cruyff, a Sant Joan Despí, amb aforament de només uns 6.000 espectadors, com a seu definitiva per a aquest duel de Lliga.
La notícia, avançada per José Álvarez a El Chiringuito, va provocar la reacció immediata de Tomás Roncero a les xarxes socials. “Quin ridícul a nivell mundial. Fa dos anys rebien el València en un estadi de 96.000 espectadors i diumenge ho faran en un de 6.000. Efectivament, són més que un club…”, va publicar el periodista d'AS al seu compte personal de X. El missatge es va viralitzar ràpidament i va obrir un nou debat sobre la imatge internacional del Barça.
El Johan Cruyff, amb capacitat reduïda i pensat per al filial i el femení, serà ara la casa provisional d'un partit de Primera Divisió. Tècnicament compleix amb tots els requisits: càmeres VAR instal·lades, connexió de fibra estable i una gespa en perfectes condicions. LaLiga va donar el seu vistiplau definitiu després de constatar que les adaptacions exigides estaven completades. El Camp Nou, malgrat els intents d'habilitar parcialment unes 27.000 localitats, no ha obtingut la Llicència de Primera Ocupació i segueix a l'espera definitiva del Certificat Final d'Obra.
El contrast amb la història és evident. Fa dos anys, aquest mateix enfrontament es jugava en un estadi de 96.000 seients i amb un ambient propi de les grans cites de LaLiga. Ara, la limitació d'aforament obligarà a un repartiment minuciós d'entrades entre socis i penyistes. El club haurà d'anunciar en les pròximes hores com serà la venda i quins criteris aplicarà per prioritzar els abonats.
Conseqüències immediates i un calendari condicionat
Esportivament, jugar a Sant Joan Despí altera les dinàmiques habituals de localia. El Johan Cruyff no ofereix la mateixa pressió ambiental ni l'entorn de les grans nits europees. Per al València, la diferència és notable: en lloc d'enfrontar-se a un Camp Nou imponent, ho farà en un estadi molt més accessible emocionalment.
El Barça, per la seva banda, manté oberts diversos escenaris per als següents compromisos. El partit contra el Getafe del dia 21 podria disputar-se al Camp Nou si la documentació avança, tot i que no es descarta Montjuïc ni una nova cita al Johan. Fins que la situació s'estabilitzi, cada jornada a casa serà un trencaclosques logístic per a la directiva i una font constant de debat mediàtic.
L'episodi ha donat munició a detractors com Roncero, però reflecteix la complexitat de conviure amb unes obres de magnitud històrica. El club blaugrana assumeix que aquestes setmanes seran difícils, tot i que confia que el nou Camp Nou marcarà un abans i un després quan obri les portes.