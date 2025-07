Revolta de Ferran Torres: El motiu

El FC Barcelona navega per un període de transició intensa aquest estiu de 2025. Amb Hansi Flick al capdavant, l’equip busca recuperar el seu domini en competicions nacionals i internacionals. Les restriccions financeres continuen sent un obstacle clau, obligant la directiva a equilibrar ambicions esportives amb prudència econòmica.

Els seguidors culers mantenen expectatives altes. Aquest escenari genera tensions que podrien influir en el rendiment col·lectiu. El club aconseguirà mantenir la cohesió enmig de rumors i decisions inesperades?

La pretemporada ha revelat fortaleses en el joc posicional, però també àrees de millora a la davantera. Jugadors consolidats avaluen el seu rol davant possibles reforços. Fonts com el diari Sport han informat de moviments estratègics per potenciar l’atac. Joan Laporta i Deco treballen en silenci, prioritzant operacions que no desestabilitzin el vestidor. Tanmateix, algunes promeses internes semblen haver-se trencat, generant descontentament entre peces clau de l’equip.

| Canva

L’impacte de l’arribada de Marcus Rashford en el rol de Ferran Torres i l’atac culer

La incorporació de Marcus Rashford ha sacsejat l’entorn barcelonista de manera inesperada. Procedent del Manchester United, el davanter anglès s’uneix en una cessió amb opció de compra valorada en uns 30 milions d’euros. La seva velocitat i capacitat per desequilibrar defenses podrien encaixar perfectament en l’esquema tàctic de Flick, que afavoreix transicions ràpides i versatilitat ofensiva. No obstant això, aquesta incorporació ha provocat reaccions negatives al vestidor, especialment en Ferran Torres, que se sent traït per la directiva.

Segons informacions de periodistes com Gerard Romero a les seves xarxes socials, Torres havia rebut garanties que no arribarien més atacants després del fitxatge de Roony Bardghji. El valencià, conegut com ‘El Tauró’, va rebutjar propostes atractives del Newcastle United i l’Aston Villa per quedar-se al Camp Nou. Ara, amb Rashford a l’equació, tem una reducció dràstica dels seus minuts de joc. Aquesta situació ha generat un enuig notable, com han detallat diversos mitjans especialitzats.

Raphinha, l’internacional brasiler, comparteix aquesta inquietud, ja que la seva posició com a titular indiscutible podria veure’s amenaçada, especialment si es confirma el seu rol com a capità en cas de sortida de Ter Stegen. Tots dos jugadors reconeixen el talent innat de Rashford, que en el seu millor moment va ser un dels davanters més letals del món.

El delantero que no se rindió y sorprendió al BARÇA

Rendiment clau de Ferran Torres a la temporada 2024/2025 i la seva situació contractual actual

Ferran Torres va demostrar el seu valor la temporada passada, consolidant-se com un element polivalent a l’atac del Barça. Va participar en un total de 45 partits, on va marcar 19 gols i va repartir 7 assistències, acumulant 1.291 minuts sobre la gespa. A LaLiga, els seus 10 gols i 6 passades decisives en 27 partits el van convertir en un revulsiu essencial, capaç de canviar el curs dels duels amb la seva intel·ligència tàctica i rematades precises.

A la UEFA Champions League, va contribuir amb 3 gols en 11 aparicions, mostrant la seva adaptació a escenaris d’alta pressió. La Copa del Rei va ser el seu torneig estel·lar, amb 6 dianes en només 5 partits, fet que ressalta la seva efectivitat en competicions eliminatòries. El seu contracte amb el club català s’estén fins al 30 de juny de 2027, i el seu valor de mercat s’estima en 40 milions d’euros, segons dades actualitzades de Transfermarkt al 9 de juny de 2025.

Aquestes xifres subratllen la seva importància estratègica, tot i que les seves debilitats en duels aeris i consistència física podrien quedar exposades amb més competència.

| FC Barcelona

Comparat amb Rashford, Torres ofereix una major familiaritat amb el futbol espanyol. El seu estil combina explosivitat a les bandes amb instint golejador, aportant equilibri al 4-3-3 de Flick.

Quin serà el seu lloc al Barça de la temporada que comença aviat?

L’esquema de Hansi Flick prioritza rotacions àmplies per mantenir la frescor en un calendari exigent. Rashford podria ocupar la banda esquerra, desplaçant potencialment Torres o Raphinha cap a rols secundaris. Tot fa pensar, però, que Raphinha i Lamine Yamal seran els extrems titulars.

Torres, amb la seva experiència en grans tornejos, podria transformar-se en un comodí valuós si resol el seu malestar actual. El Barça inicia la seva pretemporada amb gires per Àsia, on provarà alineacions diferents. Es convertirà aquesta revolta interna en un catalitzador per a l’èxit col·lectiu? Els aficionats esperen respostes aviat.