Joan Laporta ha pres una decisió amb Ferran Torres: Hansi Flick ja ho sap

Ferran Torres ha demostrat amb fets que no necessita titulars ni focus per brillar. El davanter valencià, que va començar la temporada 2024-2025 com un possible suplent, va acabar sent una de les armes més eficaces del Barça des de la banqueta. Gols, assistències, intensitat i, sobretot, una implicació absoluta amb l'equip.

Per tot això, tant Hansi Flick com el cos tècnic consideren Ferran una peça indispensable a la plantilla. Tot i això, la seva renovació ha estat aparcada… de moment.

Un rendiment que convenç tothom

Des de la seva arribada al Barça, Ferran ha tingut alts i baixos, però la darrera temporada va marcar un punt d'inflexió. La seva capacitat per reinventar-se, el seu compromís defensiu, i la seva facilitat per adaptar-se tant a la banda com a la punta, l'han convertit en el comodí perfecte per a Flick.

| FCB

Tot i que no sempre partia com a titular, les seves actuacions en els minuts decisius han estat clau per sumar punts en partits complexos. Al vestidor, Ferran és respectat pel seu professionalisme i la seva actitud positiva. Per a l'afició, ha passat de ser qüestionat a convertir-se en un dels favorits, gràcies a la seva entrega en cada partit.

Sense presses, però amb senyals de futur

Ferran té contracte fins al 2027. Això dona marge tant al club com al jugador. I tot i que alguns rumors provinents de la Premier League apunten a ofertes multimilionàries, ell no té intenció de marxar. Tampoc el club li busca sortida. De fet, hi ha una voluntat clara de renovar-lo, però el moment no és el més adequat.

| Canva

La situació econòmica del Barça obliga a prioritzar altres operacions: fitxatges urgents, sortides pendents i renovacions estratègiques que requereixen atenció immediata. Per això, tot i que s'han produït alguns contactes informals, les negociacions amb Ferran s'han posposat fins que finalitzi el mercat d'estiu.

Una renovació projectada a llarg termini

Segons fonts properes al club, el pla és oferir a Ferran un nou contracte que el vinculi al Barça fins al 2030, just quan faci 30 anys. Seria una mostra de confiança total per part de l'entitat, que reconeix en ell un perfil valuós tant esportivament com personalment.

El mateix Ferran ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de seguir al Barça i consolidar-se com un dels veterans del vestidor a mesura que els joves talents —com Lamine Yamal, Guiu o Cubarsí— van guanyant protagonisme. El seu paper com a pont entre generacions el converteix en un actiu especialment valuós.

L'entorn ho valora… i el president decideix

L'entorn de Ferran és conscient que hi ha interès a renovar-lo. El jugador se sent còmode, no força ni exigeix, i està centrat a rendir al màxim. Fins i tot valora positivament que el club esperi al tancament del mercat per seure a negociar, ja que entén que l'equilibri financer és prioritari en aquest moment.

Tanmateix, la decisió final no es va prendre fins fa ben pocs dies. Joan Laporta, president del FC Barcelona, va ser qui va donar el vistiplau definitiu a posposar les negociacions. El Barça hauria prioritzat quadrar els comptes i resoldre operacions urgents abans d'ampliar contractes.

Ferran Torres seguirà al Barça, això és segur. Però la seva renovació haurà d'esperar una mica més. Perquè de vegades, al futbol modern, fins i tot els jugadors més estimats han de saber ser pacients. I Ferran ho està sent.