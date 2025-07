Adrián Sánchez ho confirma: La xifra màgica, així fa Lamine Yamal d'or el Barça

L'expectació per l'inici de la temporada 2025/26 s'ha disparat a Can Barça, però aquesta vegada la protagonista no és una nova estrella internacional ni un fitxatge mediàtic. L'emoció ha arribat des de dins, amb la renovació d'un dels futbolistes més prometedors del futbol mundial i la confirmació d'un dorsal que sempre ha estat sinònim de llegenda al club català. Un esdeveniment que ha provocat un autèntic terratrèmol, no només entre l'afició, sinó també als despatxos, on les xifres parlen per si soles.

La 'Laminemanía' desferma un fenomen sense precedents a les botigues del Barça

Poques vegades una simple samarreta ha generat tanta expectació com la nova elàstica del Barça amb el número 10 i el nom de Lamine Yamal. Des que es va oficialitzar la renovació del jove talent fins al 2031 i es va confirmar que portarà el dorsal més icònic del club, la febre per aconseguir la samarreta s'ha estès com la pólvora.

Segons ha confirmat el periodista Adrián Sánchez al seu compte de Twitter, el club blaugrana ja ha venut al voltant de 80.000 samarretes amb el '10' de Lamine Yamal, arribant a més de 170 països diferents. La xifra és només una mostra de l'impacte mediàtic i comercial de l'operació.

| FCB

El fenomen va molt més enllà del territori nacional. Nike, patrocinador tècnic del club, ha distribuït prop de 30 palets a botigues d'arreu del món per respondre a la demanda. Cada palet conté aproximadament 2.300 samarretes, de manera que la magnitud del fenomen és global i arriba a mercats que històricament no eren prioritaris per al club català. Es calcula que només el primer dia, el Barça ja havia ingressat més de 10 milions d'euros, una xifra que, segons les previsions internes, podria superar els 17 milions en menys d'una setmana.

Tres formats i una estratègia comercial dissenyada per batre rècords

L'estratègia comercial darrere del llançament de la nova samarreta ha estat clau per assolir xifres tan elevades. El club ofereix tres versions oficials del producte: una bàsica de 114,99 euros, una gamma mitjana a 134,99 euros i la versió premium, idèntica a la que vesteixen els jugadors, que arriba als 184,99 euros. La mitjana de vendes se situa al voltant dels 145 euros per unitat, tot i que les gammes més econòmiques són les més sol·licitades pel gran públic.

Des del club insisteixen que, tot i l'èxit, en cap moment s'ha produït un sold out. La previsió d'estoc ha estat tan ambiciosa com el mateix projecte esportiu. Les existències es reposen en temps real gràcies a un sistema logístic de primer nivell, garantint que cap aficionat es quedi sense la seva samarreta. La botiga del Camp Nou, per exemple, compta amb 24 caixes per agilitzar el procés de compra i respondre a l'allau de comandes que s'esperen durant tot l'estiu.

L'impacte de la 'Laminemanía' no només es tradueix en ingressos immediats per marxandatge. Per a la junta de Joan Laporta, el fenomen suposa un impuls estratègic que enforteix la marca Barça als cinc continents. La capacitat de mobilitzar milers d'aficionats a més de 170 països i el fet de superar les 80.000 comandes en només unes hores situen el club com a referència absoluta en el màrqueting esportiu internacional.