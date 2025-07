Giro de 180 graus de Mateo Joseph amb el Betis: Moviment clau de l'esportista

A Heliòpolis saben que per construir un projecte competitiu, cal moure fitxa abans que el temps jugui en contra. El Real Betis, immers en una finestra de fitxatges crucial, ha situat el focus ara en la davantera. I quan semblava que tot anava massa lent, un moviment inesperat del principal protagonista podria canviar completament el panorama.

El gest ha estat tan contundent com simbòlic: Mateo Joseph no s'ha pujat a l'avió rumb a Alemanya amb la resta dels seus companys del Leeds United. El davanter hispano-britànic, internacional sub-21 amb Espanya, ha preferit quedar-se a terra per accelerar la seva sortida del club anglès. Una decisió personal que confirma el desig del jugador de buscar nous reptes lluny d'Elland Road. Vaja, el que coneixem com declarar-se en rebel·lia.

Daniel Farke, entrenador del Leeds, ha explicat que la decisió de Mateo va ser voluntària i que, malgrat l'afecte esportiu que li tenen, el futbolista ha deixat clar que vol canviar d'aires. “Ens va dir que no es troba en condicions mentals per entrenar o jugar en aquests moments”, va confessar el tècnic. La situació ha obligat el club a replantejar-se els seus plans de pretemporada, just quan intentaven mantenir la calma enmig de les negociacions amb el Real Betis.

El Real Betis, amb tot acordat amb el jugador des de fa setmanes

Des de fa diverses setmanes, el club verd-i-blanc i els representants del futbolista tenen un principi d'acord sobre les condicions personals del contracte, segons El Desmarque. Mateo Joseph, que prioritza tornar a Espanya per les seves arrels familiars i esportives, ha rebutjat altres ofertes esperant un senyal definitiu del Betis. A Heliòpolis confien que el desenllaç s'apropi i continuen treballant en silenci per tancar una fórmula que convenci el Leeds.

El principal obstacle continua sent el model de traspàs. El Real Betis va oferir una cessió amb opció de compra, proposta que va ser rebutjada pel club britànic. El Leeds només contempla una cessió sense compromís futur o un traspàs definitiu per una quantitat entre 10 i 15 milions d'euros. Xifres que, ara com ara, no encaixen en els plans econòmics del Betis, que no està disposat a trencar el seu equilibri financer per cap jugador.

La rebel·lia del jugador posa el Leeds en una situació incòmoda. Tenir a la plantilla un futbolista que ha expressat obertament el seu desig de marxar pot generar tensions internes. En aquest tipus d'escenaris, el pas del temps sol beneficiar el club comprador. Cada dia que passa sense un acord, el valor de mercat i el poder negociador del Leeds disminueixen. En canvi, el Betis manté una posició ferma: no apujaran l'oferta i buscaran que el temps jugui a favor seu.

Amb el mercat obert fins a finals d'agost, els de Manuel Pellegrini no tenen pressa. La necessitat de reforçar la davantera és real, però el club ja ha demostrat que no es deixarà arrossegar per la urgència. Si el Leeds no cedeix, el Betis explorarà altres opcions. Però si ho fa, ja ho tenen tot a punt per activar l'operació de forma immediata.