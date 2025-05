El Celta vol un jugador del Barça: 10 milions d'euros

El futbol espanyol afronta un mercat d'estiu ple d'incògnites i necessitats estratègiques. Entre els clubs que viuen un moment clau hi ha el Celta, que encararà la pròxima temporada, la més il·lusionant dels últims anys, amb la certesa que necessita reforçar sí o sí una posició vital: la porteria. Aquesta posició, tantes vegades determinant al llarg d'una campanya, s'ha convertit ara en una de les grans prioritats del conjunt gallec.

La decisió no és casual ni improvisada. El Celta veu com un dels seus porters, Vicente Guaita, finalitza contracte en acabar la temporada i, llevat de gir inesperat, no renovarà el seu vincle amb el club. Aquest fet obliga la directiva i el cos tècnic, liderat per Claudio Giráldez, a buscar un recanvi de garanties per defensar la porteria de Balaídos. El repte és majúscul, perquè el porter suplent, Iván Villar, no acaba de convèncer l'entrenador i no compta amb la plena confiança necessària per assumir el rol de titular en una temporada que serà exigent per als viguesos.

Amb aquest escenari de fons, el Celta es mou al mercat a la recerca d'una solució que combini experiència, solvència i projecció, i tot apunta que l'escollit podria arribar des del FC Barcelona.

| FCB

Iñaki Peña: entre la promesa i la realitat

El nom propi que sona amb força a les oficines de Vigo és el d'Iñaki Peña, tal com han apuntat alguns mitjans com El Nacional. El porter alacantí va viure mesos intensos a la porteria del Barça, especialment després de la lesió de Marc-André ter Stegen. Durant aquell període, Peña va arribar a ser titular i va deixar intervencions de molt nivell, mostrant reflexos, seguretat sota pals i una maduresa inesperada per a molts. Aquestes actuacions no van passar desapercebudes per a clubs de LaLiga, i el Celta és, a dia d'avui, el millor posicionat per fer-se amb els seus serveis.

Tanmateix, la situació de Peña al Barça ha fet un gir radical. A Hansi Flick no li acabava de convèncer el nivell de l'alacantí. Així va ser com va aterrar Szczesny, arrabassant la titularitat a Peña i relegant el jove porter al paper d'actor secundari. Tot i que Peña va demostrar personalitat i reflexos en moments complicats, la confiança del tècnic alemany es va esvair i, des de llavors, ha viscut a l'ombra dels seus companys.

La realitat per al Barça és que Peña, tot i tenir contracte fins al 2026, ha passat a un segon pla i la direcció esportiva veu amb bons ulls la seva sortida. El club blaugrana valora el seu traspàs en una xifra propera als 10 milions d'euros, una quantitat que permetria donar oxigen als comptes culers i evitar que el porter marxi a cost zero en un futur.

Per al Celta, l'operació suposa una aposta important. Incorporar Peña significaria comptar amb un porter que ja ha mostrat la seva vàlua a l'elit, amb experiència en partits de màxima pressió i que, a més, arriba en un moment de maduresa esportiva ideal per assumir la responsabilitat de ser titular en un equip amb aspiracions a LaLiga. I al porter no li acaba de semblar una mala opció aterrar en un dels equips més atractius aquest any a LaLiga i que, a més, jugarà Europa League el pròxim curs.