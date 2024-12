És el recanvi de Robert Lewandowski i Hansi Flick ho sap: Moviment del Barça

A la part noble del FC Barcelona amb Joan Laporta al capdavant estan decidits a reforçar l'equip i fer una gran inversió mediàtica amb Erling Haaland o Viktor Gyokeres com a prioritats. No obstant això, la situació econòmica del club continua sent una mica delicada malgrat haver tancat un acord molt important amb Nike.

És així, que tant Deco com la direcció esportiva s'han posat en marxa a buscar solucions low cost per substituir Robert Lewandowski i tenir un nou de garanties amb present i futur. El nom que ha cridat més l'atenció és el d'Omar Marmoush, davanter de l'Eintracht de Frankfurt, un dels davanters amb millors registres i més en forma del moment actualment.

Omar Marmoush, el nou que espia el Barça

L'entitat presidida per Joan Laporta ha estat seguint el jugador en el partit d'Europa League entre el Midtjylland i l'Eintracht en què l'equip alemany es va imposar per dos gols a un gràcies al gol de penal del jugador egipci. No només el Barça sinó que segons un mitjà danès han estat representants de més equips com el Manchester United, Leicester i companyia.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

Al club blaugrana ha deixat molt bones sensacions i són conscients que han de tenir un davanter de garanties ja que a Robert Lewandowski li va quedant menys a causa dels seus 36 anys. El polonès ha començat molt bé la temporada però el pla físic ja comença a passar factura i el club busca davanters de nivell a llarg termini.

Omar porta aquesta temporada 17 gols i 11 assistències en el que va de temporada fins al moment. Actualment és el segon jugador amb més gols de la Bundesliga només per darrere de Harry Kane que porta un gol més i té l'equip en tercera posició.

Té contracte fins al 2027 i està valorat al voltant dels 40 milions d'euros. No cal oblidar que l'Eintracht el va fitxar lliure el 2023 procedent del Wolfsburg en acabar contracte aquell mateix any.

La competència amb Lewandowski en cas d'arribada el 2025

El Barça planifica portar un davanter per aquest mercat d'estiu, el 2025. I alhora compta una temporada més amb Robert Lewandowski que en el seu contracte figura que si juga el 50% dels partits en el seu últim any de contracte, automàticament renova per una temporada més, el que tot fa indicar que així serà. Són dos nous diferents encara que ambdós són molt golejadors.

L'egipci pot caure més a banda i jugar més a l'espai mentre que el polonès és un nou més fet per fixar centrals, rebre i obrir joc i estar molt a l'àrea. Són compatibles i si Flick vol canviar el sistema, ambdós podrien jugar junts en cas que el tècnic alemany ho necessités.