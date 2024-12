La felicitació de Nadal - en català - d'Hansi Flick

Hansi Flick ha demostrat una adaptació excepcional al F.C. Barcelona des de la seva arribada, consolidant ràpidament el seu estil de joc i filosofia. L'entrenador alemany, conegut pel seu enfocament tàctic i disciplinat, ha sabut integrar els valors històrics del Barça amb el seu propi segell.

Sota el seu lideratge, els jugadors blaugranes han mostrat una notable millora en la cohesió col·lectiva, amb un equilibri entre atac i defensa que ha elevat el rendiment de l'equip. Flick ha aprofitat la qualitat tècnica dels joves talents com Marc Casadó i Lamine Yamal, potenciant el seu creixement en un sistema que afavoreix la creativitat dins d'una estructura organitzada.

A més, la seva gestió del vestidor ha estat clau per guanyar la confiança dels pesos pesants com Lewandowski i Raphinha. Creant un ambient d'unitat que ha revitalitzat el Barça en competicions nacionals i internacionals.

Les declaracions que confirmen la seva adaptació

Durant el matí del dia d'avui ha tingut lloc la roda de premsa prèvia al partit entre el F.C Barcelona i l'Atlètic de Madrid. Hansi Flick és coneixedor del repte que té per davant per consolidar la primera plaça a la Lliga, i així ho ha demostrat amb la seva característica fredor. No obstant això, el tècnic alemany ha tingut un moment molt graciós i viral que no ha trigat a ser aplaudit a les xarxes.

I és que al final de la roda de premsa, Flick ha aprofitat el moment per demostrar la seva gran educació per desitjar un bon Nadal a tots els presents. La sorpresa, però, ha vingut quan Hansi s'ha atrevit a fer aquesta felicitació en català, un gest que han agraït molt els seguidors culers.

"Bon Nadal i feliç any nou", deia l'entrenador del F.C Barcelona mentre explicava en anglès que aquestes simples cinc paraules resultaven molt difícils per a ell al pronunciar-les. En acabar la seva intervenció, tots els periodistes presents han sabut valorar aquest gest del tècnic, i han aplaudit les seves paraules.

Aquest petit gest demostra que Flick està totalment compromès amb el projecte que té aquí a Barcelona. A més, no hi ha millor manera per demostrar la seva adaptació a l'equip que començar a aprendre l'idioma local.

Un cas que recorda al de Míchel

En els últims anys, Míchel Sánchez, entrenador del Girona F.C, ha estat aplaudit tant pels seus èxits esportius com per la seva gran defensa de l'ús del català. I és que el tècnic de Vallecas va voler adaptar-se a la ciutat gironina des d'un primer moment. I als pocs mesos ja va començar a fer les rodes de premsa íntegrament en català.

Avui dia, Míchel domina a la perfecció l'idioma, i s'atreveix sense problema a contestar en català totes aquelles preguntes que li plantegen en les diferents rodes de premsa. Així doncs, el seu cas recorda molt al d'Hansi Flick, qui també està demostrant estar molt compromès amb la cultura, tradició i llengua catalana.