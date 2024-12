Gir de 180 graus del Barça amb Andreas Christensen: El moviment de Deco

En el futbol, tot pot canviar en qüestió de setmanes. Un jugador que ahir era imprescindible pot quedar relegat a la banqueta l'endemà. Les decisions estratègiques dels clubs, les lesions i les noves incorporacions alteren la dinàmica constantment. Per això, no és estrany que els equips considerin moviments en el mercat per ajustar les seves plantilles a les necessitats actuals.

En aquest context, el FC Barcelona ha fet un gir inesperat amb Andreas Christensen. El central danès, que va ser un pilar clau la temporada passada, ha passat a estar en la llista de transferibles, segons ha informat El Nacional. Amb contracte fins al 2026, el club no té intenció de renovar-lo i prefereix buscar un traspàs en el pròxim mercat d'estiu. La raó principal és que, de no vendre'l el 2025, podria marxar gratis en finalitzar el seu contracte, una cosa que el Barça no pot permetre's.

La temporada de Christensen ha estat marcada per una greu lesió soferta en la pretemporada. Encara que el seu retorn està programat per a les pròximes setmanes, el seu rol en l'equip ha canviat dràsticament. Pau Cubarsí i Íñigo Martínez s'han establert com la parella titular en la defensa, mentre que Ronald Araujo, ja recuperat, reforça la competència en la posició. En el mig del camp, on Christensen va ser utilitzat com a pivot en diverses ocasions l'any passat, la seva presència tampoc és necessària. Marc Casadó i Pedri són indiscutibles, i el tècnic Hans-Dieter Flick no veu el danès com una opció prioritària. Aquests factors han portat el Barça a considerar que el millor és buscar un traspàs.

| FCB

Plusvàlua assegurada

El club estima que pot obtenir al voltant de 30 milions d'euros per la seva venda. Christensen va arribar a cost zero procedent del Chelsea, per la qual cosa qualsevol ingrés suposaria una plusvàlua per al Barça. La Premier League apareix com el destí més probable, amb clubs com Newcastle United, Arsenal, Liverpool i Aston Villa interessats a fer-se amb els seus serveis. El moviment compta amb el suport de Deco, qui, juntament amb Joan Laporta, lidera l'estratègia per obtenir ingressos en el pròxim mercat. Aquest tipus de vendes, similars a la de Franck Kessié, permeten al club ajustar les seves finances sense grans sacrificis esportius.

L'any passat, Christensen va ser un jugador clau sota el comandament de Xavi Hernández. La seva polivalència li va permetre destacar tant com a central com en el mig del camp defensiu. La seva regularitat i concentració li van valer elogis, convertint-lo en una peça fonamental. No obstant això, el panorama va canviar amb la seva lesió i la irrupció d'altres jugadors en la seva posició. A pesar d'aquesta situació, ningú al Barça té queixes sobre el comportament de Christensen. Des de la seva arribada, ha mostrat una actitud professional i una ràpida adaptació a l'equip. No obstant això, les circumstàncies esportives han fet que la seva etapa al Camp Nou sembli a prop de finalitzar.

El Barça confia que l'operació amb Christensen permeti reforçar altres àrees de la plantilla. A més, la seva sortida alliberaria espai salarial, un altre factor clau en la planificació del club. Encara que la seva marxa no és una decisió fàcil, és vista com necessària per garantir l'estabilitat econòmica i esportiva de l'equip.