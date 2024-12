Jota Jordi s'atreveix a dir-ho en públic sobre Lewandowski: 'El Barça li ha...'

Poques vegades les derrotes es produeixen per casualitats. Pràcticament sempre solen produir-se causalitats que expliquen el perquè dels resultats i així passa amb el que va passar ahir a la nit a la muntanya màgica. El Leganés, un equip que està lluitant per la permanència, va assaltar el feu culer vencent per la mínima amb un gol als primers compassos de la contesa.

En el gol, Eric García perd la marca i Sergio González va rematar molt sol, i de manera exquisida, una centrada d'Óscar Rodríguez des del córner. I després el Barça va prendre la iniciativa, acabant el duel amb un 81% de possessió a favor seu, però no va ser capaç d'anotar ni un sol gol als cogombres. L'arquer de l'elenc madrileny, Dimitrovic, va estar celestial, amb tres aturades de moltíssim nivell, dues d'elles, a Robert Lewandowski.

És principalment l'ariet polonès un dels més assenyalats per la parròquia culer com a causant de la derrota. Qui es va atrevir a alçar la veu i culpar el '9' públicament va ser Jota Jordi, encara que la seva acusació no va acabar d'agradar a la resta de tertulians d'El Chiringuito de Jugones. "El Barça ha fet el que havia de fer, deixar Lewandowski només davant del porter, però ell no ha fet el que havia de fer", deia el periodista. "Totes tres les ha llençat al porter", sentenciava.

Les dades avalen Jota Jordi

I cenyint-nos als números, la realitat és que és complex comprendre el nivell mostrat ahir per Robert Lewandowski. Dels 16 blaugranes que van participar, 11 titulars i els 5 relleus, és el que va obtenir pitjor puntuació, segons Sofascore. Va tenir quatre ocasions, dues d'elles, clares i dues més que no van anar a porta. La seva ràtio de gols esperats (xG) va ser d'1,61.

Però no només va estar errant al tret, també ho va estar en la seva participació en les combinacions ofensives de l'equip culer. Tot just va estar en contacte amb la pilota en 20 ocasions i amb prou feines va poder fer sis passades, de les quals va fallar tres (50%), sent el pitjor del Barça també en aquest registre. A més, va perdre 8 possessions.

La veritat és que el Barça no està trobant a Robert Lewandowski el gran referent que necessita en el complicat moment pel qual està transcorrent. És tot just un gol del polonès en els últims quatre duels, mostrant un nivell fins i tot inferior al de Ferran Torres. Sigui com sigui, recordem que l'ex del Bayern està a punt d'aconseguir la seva renovació automàtica amb el Barça per una temporada més.