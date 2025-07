Se'n va a l'Albacete: El Zaragoza es queda sense un fitxatge desitjat

Les finestres de fitxatges solen ser l'escenari de girs de guió inesperats, especialment quan es tracta de posicions tan delicades com la porteria. El Real Zaragoza, immers en una profunda renovació després d'una altra campanya lluny dels objectius històrics del club, ha vist com un dels seus grans desitjos per a la 2025-26 s'esfuma. L'inici de juliol va portar amb si un moviment que pocs a la capital aragonesa esperaven, just quan el nou projecte blanquillo intentava il·lusionar la seva afició amb cares conegudes i solvència sota pals.

L'arribada de Txema Indias a la direcció esportiva del Real Zaragoza marca un punt d'inflexió. El club cerca, amb urgència, donar forma a una plantilla que recuperi la competitivitat a la Lliga Hypermotion i torni a somiar amb l'ascens. La porteria, on Gaetan Poussin es va mantenir com a titular el curs passat i Joan Femenías acaba de sortir després de rescindir contracte, s'havia convertit en prioritat per a la secretaria tècnica. Tanmateix, la negativa de Diego Mariño a incorporar-se a la disciplina blanquilla ha obligat el Zaragoza a reorientar els seus moviments al mercat.

Diego Mariño, experiència per a un Albacete que aspira a créixer

Diego Mariño, un dels porters més cotitzats de la categoria, finalment no vestirà de blanquillo. El porter gallec, que va finalitzar la temporada al Granada CF després d'una trajectòria que inclou aturades de mèrit i anys de regularitat a Segona, va ser temptat tant pel Zaragoza com pel mateix Granada, que li va arribar a proposar una renovació a la baixa. Tanmateix, l'Albacete Balompié va convèncer el veterà porter amb un projecte esportiu més atractiu i una proposta econòmica sòlida.

La notícia es va fer oficial a començaments de setmana, segellant així una de les operacions més sonades d'aquest estiu a la categoria de plata. Mariño, que suma gairebé 400 partits com a professional, lluitarà per la titularitat amb Raúl Lizoain, el porter canari que l'any passat es va fer amb la porteria manxega. La competència al Carlos Belmonte promet ser ferotge i l'Albacete, després d'assegurar-se un dels fitxatges més cobejats, aspira a fer un salt de qualitat a la porteria.

Alternatives del Zaragoza i la recerca d'un porter de garanties

Per al Real Zaragoza, la negativa de Mariño no suposa la fi de la seva planificació, però sí un contratemps que obliga a accelerar altres negociacions. A les oficines de La Romareda sona amb força el nom d'Alejandro Iturbe, porter del filial de l'Atlético de Madrid, segons El Desmarque. La bona relació entre ambdós clubs podria facilitar la seva arribada, tot i que el jove porter prioritza un destí que li asseguri minuts i continuïtat, quelcom fonamental als seus 22 anys.

Tampoc es descarta el fitxatge de Guilherme Fernandes, un dels porters més prometedors de la pedrera del Betis, tot i que el seu futur sembla estar més a prop del Real Valladolid. Mentrestant, el club aragonès valora fins i tot la incorporació de dos porters en aquest mateix mercat per donar profunditat a la plantilla, recordant que el curs passat va recórrer a noms de la casa com Carlos Calavia i Guillermo Acín.

El mes de juliol tot just ha començat, però la realitat és que el Real Zaragoza ha de moure's ràpid si vol assegurar-se una porteria de garanties. La competència entre clubs és ferotge i les decisions dels jugadors poden canviar en qüestió d'hores. Diego Mariño ja ha triat l'Albacete i amb el seu fitxatge oficialitzat, el club manxec presumeix d'experiència sota pals. Ara, totes les mirades estan posades en els pròxims moviments del Zaragoza, que no renuncia a continuar sent protagonista al mercat i somia amb encertar en una posició clau per al seu futur immediat.