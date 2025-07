Gir de 180 graus en el fitxatge de Rashford pel Barça: Exclusiva de José Álvarez

Barcelona viu setmanes de màxima expectació al mercat de fitxatges, amb moviments als despatxos que no deixen de sorprendre els aficionats. El club blaugrana, obligat a reinventar-se després d'una temporada d'alts i baixos, explora noves vies per reforçar la davantera. En un estiu marcat per la pressió financera i la necessitat de fer un salt de qualitat, el nom d'un internacional anglès ha irromput amb força a les oficines del Camp Nou.

La tarda de l'11 de juliol de 2025 quedarà marcada com un punt d'inflexió en l'estratègia del Barça. Segons va revelar en exclusiva José Álvarez a El Chiringuito, el president Joan Laporta, l'entrenador Hansi Flick i el conegut agent Pini Zahavi van mantenir una reunió d'una hora i mitja al centre de Barcelona. La cita, captada per les càmeres i difosa a les xarxes socials, va servir per perfilar els plans esportius i econòmics del proper curs. El nom de Marcus Rashford, davanter del Manchester United, va ser un dels principals temes damunt la taula.

D'acord amb la informació aportada per Álvarez, es van debatre diverses opcions per reforçar l'atac, entre les quals figuraven altres perfils com Luis Díaz o Lookman. Tanmateix, va ser el mateix Flick qui, sabent la complexitat de la resta d'operacions, va acabar donant l'OK per Rashford, valorant especialment la seva polivalència: l'anglès pot actuar tant a la banda esquerra com a la punta de l'atac, una qualitat molt apreciada pel tècnic alemany.

Hansi Flick dona llum verda a l'ofensiva i Rashford mou fitxa

La reunió no va ser només un intercanvi d'opinions. L'entrenador blaugrana va donar el vistiplau perquè el club iniciï negociacions formals per Rashford, convençut que la seva adaptació i la seva capacitat per generar perill serien claus en el nou projecte. Pini Zahavi, intermediari amb àmplia experiència en grans traspassos i representant, entre d'altres, de Hansi Flick i Lewandowski, va traslladar també les seves impressions sobre la viabilitat de l'operació.

Un altre fet rellevant és l'actitud del mateix jugador. Rashford, segons desvetlla Álvarez, està "boig per venir al Barça" i ha enviat diverses senyals per facilitar el fitxatge. Fins i tot estaria disposat a fer una rebaixa significativa en el seu salari, un gest poc habitual en aquest tipus de negociacions. La seva situació al Manchester United ha canviat dràsticament els darrers mesos. El club anglès no compta amb ell i li ha retirat el dorsal, fet que ha alimentat els rumors de sortida i ha col·locat el Barça en una posició privilegiada per negociar.

El Barça sap que l'operació no serà senzilla ni immediata. Rashford continua sent un futbolista cotitzat, i tot i que la seva situació al United s'ha deteriorat, hi ha altres clubs atents a qualsevol moviment. Tanmateix, la voluntat del jugador i el suport explícit de Flick donen al club blaugrana un avantatge molt valuós en la negociació.

La direcció esportiva també estudia altres noms, però la polivalència de l'internacional anglès, sumada a la seva experiència en grans escenaris i la seva fam de títols, el converteixen en el perfil favorit del cos tècnic. Si l'operació prospera, el Barça reforçaria notablement una de les posicions més necessitades de cara a la temporada 2025/26.