Marcelino somia amb un jugador del Bayern: Males notícies per al Barça

La pretemporada del Villarreal arrenca amb més preguntes que respostes després dels canvis viscuts al vestidor durant les últimes setmanes. El conjunt de Marcelino ha tornat a sorprendre la seva afició amb moviments agosarats al mercat de fitxatges, apostant per rejovenir la plantilla i dotar l'equip de més verticalitat per bandes. Mentre la directiva treballa contrarellotge per tancar les incorporacions clau, l'atenció se centra en el possible retorn a LaLiga d'un extrem que, tot i la seva joventut, ja ha donat molt a parlar tant a Espanya com a Alemanya.

L'interès del Villarreal per Bryan Zaragoza fa setmanes que transcendeix en alguns mitjans de comunicació, tot i que no sembla haver-hi cap avenç important. L'extrem malagueny, actualment en propietat del Bayern de Munic i cedit l'última campanya a Osasuna, ha estat a l'òrbita del submarí groc des de fa mesos. El mateix Marcelino, que cerca un perfil elèctric capaç de marcar diferències en partits tancats, veu en Zaragoza el complement perfecte per a la seva línia ofensiva.

Segons informava Fichajes.net, el club castellonenc podria haver iniciat contactes amb el Bayern per conèixer la disponibilitat real del jugador, la sortida del qual podria agilitar-se en les pròximes setmanes. La competència a la plantilla groga s'ha intensificat després de l'arribada d'Alberto Moleiro, però Zaragoza seria un perfil diferent, molt més enfocat al desbordament pur i la ruptura de línies en transició ràpida. A Vila-real consideren que la seva adaptació seria immediata i que podria aspirar fins i tot a la titularitat, una oportunitat que al Barça, amb la presència de jugadors com Raphinha o Lamine Yamal, sembla més llunyana.

El Barça, en alerta davant l'interès creixent d'altres clubs espanyols

La notícia no ha caigut en sac buit a Can Barça. El club català continua necessitant reforços per a la banda esquerra després de l'intent fallit per Nico Williams i la impossibilitat d'afrontar grans desemborsaments. Bryan Zaragoza estava a la llista de prioritats blaugrana, com va avançar ahir a la nit Edu Aguirre a El Chiringuito i van confirmar mitjans alemanys. Tanmateix, la presència del Villarreal complica l'operació i pot deixar el Barça sense una de les grans revelacions del campionat.

Per al Barça, perdre Zaragoza no és només una qüestió de planificació esportiva. L'atacant s'ha convertit en un autèntic botxí per al club culer cada vegada que l'ha enfrontat. No només mai ha perdut davant el Barça (un empat i una victòria en dos partits), sinó que és el seu rival preferit: li ha marcat tres gols, més que a cap altre equip en la seva carrera. Si recalés al Villarreal, el Barça hauria de continuar patint-lo a LaLiga.

La competència s'intensifica: Betis i Celta també se sumen a la pugna

El mercat de fitxatges d'aquest estiu s'ha convertit en una batalla oberta entre diversos equips de LaLiga que cerquen reforçar els seus atacs amb talent nacional. A l'interès ferm del Villarreal i el seguiment constant del Barça s'hi han sumat en les últimes jornades els noms del Real Betis i el Celta de Vigo, dos clubs que valoren la capacitat de Zaragoza per revolucionar partits i aportar gols des de la segona línia. La situació contractual del jugador al Bayern facilita una operació que podria tancar-se aviat si algun dels clubs espanyols accelera els contactes.