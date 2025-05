Ernesto Valverde insisteix, Osasuna tremola: Fitxatge de 30 milions per a l'Athletic

L'afició de l'Athletic Club espera un estiu d'emocions fortes. Amb la mirada posada en la pròxima temporada, la directiva bilbaïna i Ernesto Valverde han començat a perfilar un projecte ambiciós. El salt a la Champions League i el desig de lluitar per títols han canviat l'escenari a Lezama. L'estratègia del club basc és clara: volen fer un salt de qualitat a la plantilla i aposten fort en el mercat nacional.

L'Athletic sempre ha estat fidel a la seva política de fitxatges, centrada en jugadors bascos o formats en clubs de la regió. Això limita les opcions, però també obliga a anticipar-se als moviments del mercat. Aquesta vegada, el nom que sona amb més força és el d'un futbolista que ha meravellat a LaLiga i que podria ser el gran bombazo de l'estiu. I és que, segons el Marca, Aimar Oroz podria ser un dels capricis d'Ernesto Valverde per al pròxim mercat.

Aimar Oroz, la joia d'Osasuna que enlluerna a LaLiga

Aimar Oroz ha completat una temporada excel·lent a Osasuna. Amb només 23 anys, s'ha consolidat com una de les grans revelacions del campionat. El mitjapunta navarrès, capaç de jugar per dins i també escorat a banda, ha demostrat maduresa, qualitat i una gran visió de joc.

| @osasuna

En el present curs, el jove ha disputat 40 partits oficials entre LaLiga i Copa del Rei. En total, ha sumat 6 gols i 4 assistències, cosa que confirma el seu creixement en l'últim terç del camp. D'aquests partits, 36 han estat a LaLiga, on ha marcat 5 gols i ha donat 4 assistències. A la Copa del Rei, ha participat en 4 partits i ha anotat 1 gol.

L'impacte d'Oroz no només es mesura en gols i assistències. És un futbolista amb criteri, amb capacitat per trencar línies rivals i que destaca per la seva visió, regat i treball defensiu. Ha estat peça clau perquè Osasuna mantingués el pols competitiu en una temporada complicada.

Un fitxatge d'alt nivell per al sistema de Valverde

L'arribada d'Oroz a l'Athletic respondria a una necessitat evident. Valverde vol més talent i verticalitat a la zona de mitjapuntes. En l'actual plantilla, Sancet és la referència creativa, però quan ha faltat, l'equip ha trobat a faltar un jugador capaç d'assumir aquesta responsabilitat. Unai Gómez i Berenguer han complert, encara que el seu perfil és diferent.

Oroz encaixa a la perfecció en la idea de futbol associatiu i de pressió alta que proposa Valverde. És capaç de jugar entre línies, filtrar passades i sorprendre des de segona línia. A més, la seva joventut li permet seguir creixent i adaptar-se a diferents sistemes de joc, cosa clau per a un equip que afrontarà tres o quatre competicions en la 2024/25.

La clàusula de 30 milions i les negociacions

El gran obstacle per a l'operació està en la clàusula de rescissió de 30 milions d'euros que Osasuna va incloure en la seva última renovació. El club navarrès no està disposat a negociar per menys i ha deixat clar que l'única via de sortida és el pagament íntegre d'aquesta quantitat. L'Athletic, per la seva banda, ja ha demostrat estar disposat a realitzar inversions fortes en talent nacional, com en el cas de la recent oferta per Areso.

L'interès de l'Athletic per Oroz no és nou. Ja l'estiu passat hi va haver contactes, però no es va arribar a un acord. Ara, amb l'equip classificat per a la Champions League i amb més ingressos, la direcció esportiva considera que és el moment idoni per fer el salt i apostar per un futbolista diferencial.