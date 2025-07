El Real Oviedo tanca un fitxatge de Champions: Feia anys que somiaven amb ell

El retorn del Real Oviedo a Primera Divisió, 24 anys després, no està passant desapercebut. A les oficines del Tartiere hi ha un pla clar: no només pujar per sobreviure, sinó per competir amb garanties. I en aquest camí cap a la consolidació a l’elit, cada reforç compta. Però alguns pesen més que d’altres.

Veljko Paunovic sap que la categoria exigeix talent, experiència internacional i capacitat per decidir partits. I per això ha fet un pas decisiu al mercat en tancar la incorporació d’un jugador que ha trepitjat la gespa de la Champions League aquesta mateixa temporada. El fitxatge ja és oficial i marca un abans i un després en el nou projecte carbayón.

De Manchester City al Tartiere

Luka Ilić, mitjapunta serbi de 26 anys, s’ha convertit recentment en nou jugador del Real Oviedo fins al juny de 2028. Format al planter de l’Estrella Roja de Belgrad, la seva qualitat va cridar l’atenció del Manchester City, que el va fitxar el 2017. Tot i que no va arribar a debutar amb el club anglès, el seu pas pel futbol europeu ha estat constant: NAC Breda, Twente, Troyes, TSC Backa Topola… fins al seu retorn a l’Estrella Roja el 2024.

| Real Oviedo

Amb el club serbi, Ilić va disputar 34 partits a lliga, anotant 12 gols i donant 6 assistències, a més d’acumular 5 participacions a la Champions League, una d’elles davant el Barça, tot i que sempre des de la banqueta. Aquesta experiència internacional ha estat determinant perquè Paunovic el destaqui com a peça clau en el seu dibuix.

Gol amb la seva selecció i una promesa de més nivell per a l’Oviedo

Ilić no només sap què és competir a Europa. També sap què és marcar amb la seva selecció nacional. El gener de 2023, va debutar amb Sèrbia en un amistós davant els Estats Units i no va necessitar més que uns minuts per deixar empremta: va ser autor del gol de la victòria. Des de llavors no ha tornat a ser convocat, però la qualitat hi és.

El seu fitxatge, per 2 milions d’euros, no és només el més car del mercat oviedista aquest estiu, sinó també el més mediàtic, juntament amb el de Salomón Rondón. L’afició ho sap. La seva arribada suposa un salt qualitatiu a la línia de tres quarts, on el club necessitava un perfil creatiu amb arribada i visió de joc. En aquest nou Oviedo de Primera, Ilić pot tenir el pes que sempre va somiar tenir en clubs com el City o el Troyes.

Un mercat ambiciós amb més reforços per arribar

Amb l’arribada de Luka Ilić ja són cinc els fitxatges confirmats pel Real Oviedo en aquest mercat estival: Brandon Dominguès, Alberto Reina, Salomón Rondón, Horatiu Moldovan i el serbi. Un bloc que barreja joventut, experiència i perfils variats per afrontar la temporada amb garanties.

Però el pla no està tancat. Tal com s’ha anat apuntant aquests dies en diversos mitjans esportius, el club continua treballant per reforçar posicions clau. Jovic segueix a l’agenda com a referència ofensiva, mentre que Nemanja Maksimović és un dels noms destacats per reforçar el centre del camp. També es busca un lateral esquerre de nivell, amb Javi Hernández com a principal candidat, i un extrem que tanqui la plantilla.