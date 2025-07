Carlos Corberán s'ho fa a la idea: El València perdrà un jugador important

per Xavi Martín

El València CF navega per aigües turbulentes aquest estiu de 2025. Les vendes de talents juvenils han marcat el ritme del mercat. El club busca estabilitat defensiva després d'un curs irregular. Els aficionats miren amb inquietud cap al futur immediat. Podrà l'equip de Mestalla retenir els seus pilars formats a casa?

Desafiaments defensius a Mestalla després de sortides clau

El València ha vist marxar dos centrals prometedors aquesta pretemporada. Yarek Gasiorowski s'ha unit al PSV Eindhoven per uns 9,5 milions d'euros. Cristhian Mosquera és a prop de signar amb l'Arsenal. Aquestes operacions generen ingressos necessaris.

Tanmateix, deixen buits a la rereguarda de Carlos Corberán. El tècnic espanyol ha de reconstruir amb el que té disponible. Mouctar Diakhaby apareix com a opció fixa. Però la profunditat escasseja en una plantilla amb limitacions econòmiques. El club prioritza el planter per cobrir necessitats. Jugadors locals ofereixen compromís i baix cost. Així i tot, la pressió per vendre persisteix.

| Valencia CF, Windawake de WindAwake, XCatalunya, Canva

Negociacions de renovació: El cas dels canterans destacats

El València ha presentat ofertes de renovació a tres joies de Paterna recentment. Javi Guerra, Diego López i César Tárrega han rebut propostes formals. Fonts properes indiquen que són "importants i serioses". Tanmateix, l'entorn de Tárrega veu punts millorables en la seva. El seu salari actual és dels més baixos de la plantilla. La temporada passada, variables per partits, el van ajustar lleugerament. Ara, busquen un acord que reflecteixi el seu rol titular.

El representant del defensa prepara una contraoferta. Ambdues parts mostren harmonia inicial en les converses. Les converses continuaran la pròxima setmana. Tárrega ha expressat el seu desig de quedar-s'hi. "És el somni de la meva vida des de petit", ha declarat recentment. El seu contracte actual expira el 2028. Però un ajust salarial urgeix per evitar tensions. Aconseguirà el CEO Ron Gourlay tancar el pacte abans de l'agost?

Interès estranger creix: Newcastle i Bologna a l'aguait

Clubs internacionals no treuen l'ull de la situació. El Newcastle United ha inclòs Tárrega en una llista curta de centrals drets. Giorgio Scalvini de l'Atalanta i Nicolo Savona de la Juventus completen el trio. Els anglesos busquen reforçar per a la Champions League.

| Canva

Encara no hi ha oferta formal dels Magpies. El Bologna ha presentat una proposta de 10 milions d'euros abans. El València l'ha rebutjada de ple. El club italià veu en ell un substitut per a Jhon Lucumí. Altres equips de la Premier League i la Serie A el monitoren. El seu valor de mercat ronda els 10 milions d'euros, segons Transfermarkt. Tárrega prioritza Mestalla, però la incertesa convida a especulacions.

Rendiment estel·lar a la 2024/25: Dades que impressionen

La campanya passada va consolidar Tárrega com a titular indiscutible. Va disputar 34 partits a LaLiga amb el València. Va anotar dos gols i va donar una assistència. Va acumular 1.514 minuts al camp. A la Copa del Rei, va sumar quatre aparicions més. Va totalitzar 38 enfrontaments sense lesions greus. La seva presència a l'Europeu Sub-21 amb Espanya va ser notable.

Titular a la Rojita, va brillar en duels clau. Aquestes estadístiques destaquen la seva solidesa defensiva. Bon joc aeri i sortida de pilota el defineixen. Corberán el veu com a futur cap de la rereguarda. Les seves qualitats tàctiques encaixen en el 4-3-3 del tècnic. Fortaleses en l'u contra u compensen la seva joventut.

Què pot aportar si finalment es quedés al València?

Corberán aposta per una defensa alta i agressiva. Tárrega aporta velocitat i anticipació en aquesta línia. La seva sortida des del darrere facilita transicions ràpides. Si renova, podria liderar juntament amb Diakhaby. Altrament, el València afrontaria un buit crític. El mercat tanca aviat, i les decisions urgeixen. Superarà el club les seves limitacions financeres per retenir-lo? El Newcastle ofereix un salt econòmic temptador. Però l'arrelament valencianista pesa. El desenllaç definirà el curs de LaLiga per als che.