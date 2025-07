El Real Oviedo cierra un fichaje de Champions: Llevaban años soñando con él

El regreso del Real Oviedo a Primera División, 24 años después, no está pasando desapercibido. En las oficinas del Tartiere hay un plan claro: no solo subir para sobrevivir, sino para competir con garantías. Y en ese camino hacia la consolidación en la élite, cada refuerzo cuenta. Pero algunos pesan más que otros.

Veljko Paunovic sabe que la categoría exige talento, experiencia internacional y capacidad para decidir partidos. Y por eso ha dado un paso decisivo en el mercado al cerrar la incorporación de un jugador que ha pisado el césped de la Champions League esta misma temporada. El fichaje ya es oficial y marca un antes y un después en el nuevo proyecto carbayón.

De Manchester City al Tartiere

Luka Ilić, mediapunta serbio de 26 años, se ha convertido recientemente en nuevo jugador del Real Oviedo hasta junio de 2028. Criado en la cantera del Estrella Roja de Belgrado, su calidad llamó la atención del Manchester City, que lo fichó en 2017. Aunque no llegó a debutar con el club inglés, su paso por el fútbol europeo ha sido constante: NAC Breda, Twente, Troyes, TSC Backa Topola… hasta su regreso al Estrella Roja en 2024.

| Real Oviedo

Con el club serbio, Ilić disputó 34 partidos en liga, anotando 12 goles y dando 6 asistencias, además de acumular 5 participaciones en la Champions League, una de ellas ante el Barça, aunque siempre desde el banquillo. Esta experiencia internacional ha sido determinante para que Paunovic lo señale como pieza clave en su dibujo.

Gol con su selección y una promesa de más nivel para el Oviedo

Ilić no solo sabe lo que es competir en Europa. También sabe lo que es marcar con su selección nacional. En enero de 2023, debutó con Serbia en un amistoso ante Estados Unidos y no necesitó más que unos minutos para dejar huella: fue autor del gol de la victoria. Desde entonces no ha vuelto a ser convocado, pero la calidad está ahí.

Su fichaje, por 2 millones de euros, no es solo el más caro del mercado oviedista este verano, sino también el más mediático, junto con el de Salomón Rondón. La afición lo sabe. Su llegada supone un salto cualitativo en la línea de tres cuartos, donde el club necesitaba un perfil creativo con llegada y visión de juego. En este nuevo Oviedo de Primera, Ilić puede tener el peso que siempre soñó tener en clubes como el City o el Troyes.

Un mercado ambicioso con más refuerzos por llegar

Con la llegada de Luka Ilić ya son cinco los fichajes confirmados por el Real Oviedo en este mercado estival: Brandon Dominguès, Alberto Reina, Salomón Rondón, Horatiu Moldovan y el serbio. Un bloque que mezcla juventud, experiencia y perfiles variados para afrontar la temporada con garantías.

Pero el plan no está cerrado. Tal y como se ha ido apuntando estos días en varios medios deportivos, el club sigue trabajando para reforzar posiciones clave. Jovic sigue en la agenda como referencia ofensiva, mientras que Nemanja Maksimović es uno de los nombres señalados para reforzar el centro del campo. También se busca un lateral izquierdo de nivel, con Javi Hernández como principal candidato, y un extremo que cierre la plantilla.