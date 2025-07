Tomás Roncero i Víctor Font de la maneta contra el Barça: 'El club de...'

El FC Barcelona va tancar la temporada 2024/2025 de manera excel·lent. La Champions League se li va escapar per ben poc a les semifinals davant d'un Inter de Milà que va saber aprofitar els errors d'un equip jove i amb set de gols. La resta va ser magnífica. Lliga, Copa del Rei, Supercopa d'Espanya i els partits contra el Real Madrid resolts amb golejada. El Barça de planter va aconseguir aixafar un Real Madrid de cartera i alguns encara no se n'han adonat

Que representants de la caverna ataquin el Barça és una cosa normal. Hi estem acostumats i, de fet, és sa esportivament parlant. El que sorprèn és que candidats a la presidència, com Víctor Font, s'hi sumin i aprofitin qualsevol detall per atacar el club que diuen estimar. En aquest sentit, Font va criticar la decisió de la junta directiva de no jugar el trofeu Joan Gamper al Camp Nou.

"La frontera entre la improvisació i l'engany és molt fina". Així ho va compartir el perfil oficial del diari As i Tomás Roncero ho va aprofitar per compartir-ho i afegir-hi la seva cirereta: "El Club de la Comedia"

| FCB, XCatalunya

Lògicament, els comentaris no van trigar a arribar. Aficionats del FC Barcelona i del món del futbol van ser molt crítics amb Tomás Roncero, però també amb Víctor Font, recordant-los que el 'Club de la Comedia' és el Real Madrid, un club que després del fitxatge de Kylian Mbappé ja havia guanyat la lliga sense jugar-la.

"El club de la comedia que et guanya Supercopa d'Espanya, Copa del Rei i Lliga, enfrontaments directes 4-0 i a plorar al vall! Comèdia de la fina", va dir un usuari.

"El club de la comedia t'ha guanyat dues finals aquest any, màquina", va escriure un altre usuari de la xarxa social Twitter

Víctor Font, la ferma oposició a Joan Laporta

Víctor Font va néixer a Granollers el 1972. És un empresari català conegut sobretot per la seva implicació en el món del futbol i la seva candidatura a la presidència del FC Barcelona. El seu perfil professional s'ha forjat en l'àmbit de la consultoria estratègica, la banca d'inversió i el sector tecnològic.

Font és cofundador i CEO de la firma internacional Delta Partners, que té presència a diversos continents, i anteriorment va ser soci de la consultora Oliver Wyman, treballant a ciutats com São Paulo, Barcelona i Dubai. A més, Víctor Font va formar part de l'equip impulsor del diari català Ara, fundat el 2010, i segueix vinculat a la seva estructura editorial.

| XCatalunya, Canva

L'entrada de Font al voltant del Barça es va consolidar amb el llançament del projecte “Sí al Futur” el 2015, que aspirava a transformar la gestió del club, apostant per la modernització i la professionalització de totes les seves estructures. La seva candidatura va agafar força el 2018, quan va anunciar oficialment la seva intenció de presentar-se a les eleccions, i va aconseguir el suport de personalitats reconegudes com Toni Nadal, el doctor Ramon Cugat, el periodista Antoni Bassas i, especialment, Xavi Hernández, que sempre ha estat una figura clau en la seva proposta.

A les eleccions de març de 2021, Víctor Font va ser el segon candidat més votat, obtenint gairebé un 30 % dels vots, molt per darrere del guanyador, Joan Laporta, que va superar el 54 %.

L'eix principal del seu projecte és la reforma del model de gestió del club, amb una aposta decidida per la professionalització i la transparència. Font defensa que el Barça ha de seguir en mans dels seus socis, però considera imprescindible crear una estructura de govern moderna i eficient, amb mecanismes de control que garanteixin la sostenibilitat econòmica i esportiva.

| XCatalunya, Canva

Ha estat molt crític amb l'actual junta directiva de Laporta, a qui acusa d'improvisar en les decisions, mancar d'un pla estratègic clar i de transparència en les operacions més importants. De fet, ha arribat a exigir la convocatòria d'eleccions anticipades davant del que considera una gestió decebedora i poc clara.

En les seves últimes declaracions públiques, Víctor Font ha assenyalat que la frontera entre la improvisació i l'engany és molt fina, sobretot quan es parla de projectes com l'Espai Barça o les operacions de fitxatges i renovacions. Considera que la manca de transparència és un problema greu i reclama més claredat en els contractes i en la gestió dels recursos del club. Font també alerta del risc de perdre el model social del Barça si no s'afronten els desafiaments estructurals amb seriositat i voluntat real de canvi.