Gir de 180 graus amb Aymeric Laporte: greu problema per a l'Athletic després de fitxar-lo

El fitxatge d'Aymeric Laporte per l'Athletic Club semblava encaminat a ser el gran cop del mercat d'estiu. Tanmateix, una gestió que es va allargar massa va acabar provocant un desenllaç inesperat. Des de la FIFA van confirmar que el TMS ja estava tancat quan l'Al Nassr va enviar els papers.
El retorn del central a San Mamés s'havia cuinat durant setmanes i les negociacions van ser molt dures. Laporte tenia contracte en vigor fins al 2026 amb el club saudita i percebia un sou altíssim, xifrat en 25 milions d'euros per temporada. L'Athletic va aconseguir convèncer-lo amb un contracte de tres anys i amb la il·lusió de tornar a ser referent. Tanmateix, el temps va córrer en contra.
Una operació al límit del rellotge
L'Al Nassr havia pagat 27,5 milions d'euros al Manchester City pel seu fitxatge fa dues temporades, cosa que complicava més la sortida. L'Athletic, el futbolista i el club saudita van mantenir converses frenètiques durant els últims dies de mercat. Cada detall, cada clàusula i cada xifra es van discutir fins a l'últim minut. El problema és que aquest retard va acabar tenint un cost molt car.
Finalment, quan es va assolir l'acord total i es van enviar els documents, el sistema TMS ja estava tancat. El mateix cas recorda inevitablement l'episodi de David de Gea amb el Real Madrid el 2015, quan el fax va arribar tard. Ara, la FIFA i la RFEF estan revisant la situació, encara que el panorama és molt poc favorable per als de Bilbao.
Un retorn frustrat a San Mamés
Es tractava de recuperar un central format a Lezama, internacional amb Espanya i amb experiència a l'elit. Vuit anys després de la seva sortida, l'afició bilbaïna somiava amb veure'l de nou al centre de la defensa. Laporte, a més, havia mostrat el seu desig de tornar a casa, cosa que feia més dolorós el desenllaç.
El futbolista havia passat dos anys a l'Aràbia Saudita, després d'una etapa brillant al Manchester City, on va guanyar títols i prestigi. La seva arribada a San Mamés suposava reforçar de manera immediata la rereguarda i enviar un missatge d'ambició. Tanmateix, aquesta il·lusió s'ha frenat en sec per un error burocràtic que semblava evitable.
El problema que arrossega l'Athletic
L'Athletic no només s'enfronta a la frustració del fitxatge fallit. El veritable problema és que la plantilla queda descompensada en defensa, just quan més necessitava un líder al darrere. El club no compta amb gaires alternatives de nivell per a l'eix central. A més, l'operació va consumir temps i recursos que es podien haver invertit en d'altres.
El retard en l'enviament de documents evidencia una manca d'agilitat en la gestió del mercat. L'Athletic, que històricament ha hagut de treballar amb un marge més estret per la seva política de planter, no es pot permetre errors d'aquest calibre. L'afició ho percep com una mostra d'improvisació que deixa l'equip exposat.
Esperant una resposta de la FIFA
L'esperança que queda és que la FIFA reconsideri la situació i doni llum verda a la inscripció del jugador. Tanmateix, els antecedents no conviden a l'optimisme. Quan el sistema es tanca, poques vegades es fan excepcions. El club vasc ja pensa en la possibilitat d'esperar al mercat d'hivern per poder comptar amb Laporte.
Fins aleshores, l'entrenador s'haurà d'espavilar amb els recursos actuals i confiar en la fortalesa del bloc. El central, mentrestant, seguirà lligat contractualment a l'Al Nassr, a l'espera que es resolgui l'embolic administratiu.
L'Athletic havia preparat el terreny per a un retorn històric que il·lusionava tothom. Però la lentitud i la complexitat de l'operació van acabar jugant en contra seva. Laporte segueix sense poder vestir la samarreta de l'Athletic i la plantilla queda amb un buit evident en defensa.