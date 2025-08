El Reial Madrid rep una oferta que ho pot canviar tot: Xabi Alonso s'ho pensa

A Valdebebas, els estius solen ser sinònim d'activitat frenètica i decisions d'última hora. La nova temporada arrenca en pocs dies i el club blanc afronta un repte conegut: com gestionar una plantilla de màximes estrelles on cada jugador compta, però no tots hi caben. La competència ofensiva al Real Madrid és al límit, i qualsevol moviment pot canviar l'escenari d'una temporada sencera.

La polivalència i el talent de Brahim Díaz sempre han cridat l'atenció fora del Santiago Bernabéu. Aquest estiu, el seu nom torna a sonar amb força. Segons fonts de CNN Portugal, Rècord i també diversos periodistes turcs, el Benfica i el Fenerbahçe han iniciat contactes exploratoris amb el Real Madrid per conèixer la disponibilitat de l'internacional marroquí. El club portuguès busca un perfil creatiu per suplir la sortida de João Félix i veu en Brahim el candidat perfecte per liderar el seu atac a la Champions League.

El Fenerbahçe, per la seva banda, confia en l'aval de José Mourinho per convèncer el jugador, aportant l'experiència d'un tècnic que coneix l'exigència de LaLiga. L'oferta d'ambdós clubs resulta atractiva, no només des del punt de vista econòmic, sinó esportiu: ser protagonista, jugar la Champions i tornar a sentir-se essencial en un vestidor.

| @brahim

El Real Madrid no descarta una venda, però la decisió final depèn de Brahim i Xabi Alonso

La directiva blanca està oberta a escoltar ofertes, tot i que no regalarà un jugador amb contracte i valor de mercat creixent. A Valdebebas taxen Brahim en 60 milions d'euros. Un preu elevat, però d'acord amb la inflació actual del futbol internacional i el rendiment que ha donat el jugador en els darrers dos anys.

No obstant això, el Real Madrid no té pressa per tancar l'operació. Xabi Alonso valora el rol de Brahim com a revulsiu de luxe. L'entrenador ha transmès el seu desig de recuperar el millor Brahim i compta amb ell com una alternativa per donar descans a Vinicius, Mbappé o fins i tot Bellingham, segons el sistema escollit a cada partit. Aquesta temporada serà la tercera del malagueny a la casa blanca, amb 117 partits, 20 gols i 19 assistències en el seu historial. El seu impacte des de la banqueta ha estat clau per aconseguir diversos títols nacionals i internacionals.

| Real Madrid

El jugador, decidit a quedar-se tot i les temptacions del mercat

Tot i la pressió mediàtica i l'atractiu de les ofertes, Brahim Díaz manté una idea clara: lluitar per un lloc al Real Madrid. Així ho ha manifestat al seu entorn i al club, rebutjant de moment qualsevol sortida definitiva o cessió, tal com ha assegurat Defensa Central. El jugador vol ser important en un equip que competeix per tots els títols i sap que, en una temporada llarga i exigent, la seva oportunitat arribarà.

En l'última campanya, Brahim va anotar sis gols en 48 partits, la majoria d'ells com a suplent. La seva capacitat per actuar en qualsevol de les tres posicions de l'atac i la seva capacitat per decidir partits en els minuts finals l'han convertit en un comodí imprescindible per a Xabi Alonso.

De tota manera, sembla evident que es produirà un moviment a la zona de l'atacant blanc. Si Brahim Díaz marxés, immediatament es detindrien les voluntats de sortida de Rodrygo o la d'Endrick, que avui ha transcendit que va estar molt a prop de signar una cessió amb la Real Sociedad.