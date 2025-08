Garagarza s'interessa per la situació de dos migcampistes: Manolo González ha de triar

L'estiu perico no dona treva. L'Espanyol, un dels equips més actius al mercat, enceta la recta final de la pretemporada amb la vista posada en el primer gran repte: el debut a la lliga davant l'Atlético de Madrid. Els resultats i les sensacions als amistosos han estat prometedores, però dins del vestidor tothom coincideix en un diagnòstic: la plantilla necessita més múscul, cames i força a la medul·lar. La direcció esportiva, liderada per Fran Garagarza, està a ple rendiment per completar el planter abans de l'inici oficial.

El club insisteix en Kutlu, el favorit del cos tècnic, però el Galatasaray no facilita l'operació

Un dels noms que més il·lusionen al cos tècnic és el del turc Berkan Kutlu, segons ha informat AS. El migcampista, apartat del Galatasaray i en plena rampa de sortida, encaixaria com un guant en la idea de Manolo González. Amb experiència internacional, físic potent i recorregut, el futbolista agrada especialment perquè alliberaria de feina defensiva peces clau com Edu Expósito i Ramon Terrats, permetent que tots dos facin lluir el seu futbol ofensiu.

La negociació, però, no està sent fàcil. L'Espanyol ja ha presentat diverses propostes de cessió amb opció de compra, però el club otomà continua exigint una quantitat molt superior a la plantejada inicialment pels blanc-i-blaus. L'interès del jugador per canviar d'aires i el fet que ja ha estat desconvocat en partits oficials alimenten l'optimisme, però de moment les postures estan allunyades. Kutlu seria un fitxatge de present i projecció, capaç d'elevar el nivell físic del bloc.

| Galatasaray.org

Breithaupt, el perfil Bundesliga que pot encaixar com a pivot defensiu i suma alternatives

Mentre es decideix l'operació amb Kutlu, ha irromput amb força el nom de Tim Breithaupt, segons informacions del mitjà alemany Kicker. El migcampista alemany, propietat de l'Augsburg, ve d'una cessió al Kaiserslautern on va deixar bones sensacions com a pivot defensiu. El seu físic imponent (1,92 metres) i la seva capacitat de recuperar pilotes mitjançant posicionament tàctic, més que per xoc, el converteixen en un perfil diferent de la resta d'opcions que gestiona la secretaria tècnica.

Breithaupt no destaca en xifres ofensives, però sí en joc posicional i en la sortida neta de pilota, promediant prop de 50 passades amb un alt percentatge d'encert la temporada passada. L'opció de l'Espanyol seria una cessió, cosa que facilitaria l'encaix econòmic en l'actual planificació. Encara no hi ha acord amb l'Augsburg, però l'interès és real i podria avançar en els pròxims dies si les converses amb el Galatasaray no prosperen.

Manolo González espera reforços per a un Espanyol que necessita múscul davant l'exigent calendari

El mateix tècnic ha insistit en públic i en privat en la necessitat d'afegir múscul a un centre del camp que, tot i la qualitat, ha notat les diferències físiques amb equips de la Bundesliga i la Premier durant la pretemporada. L'anàlisi interna és clara: l'Espanyol ha guanyat automatismes, però encara pateix en els duels, especialment davant rivals intensos.

El fitxatge de Tyrhys Dolan va aportar qualitat i desequilibri, però la prioritat continua sent sumar, com a mínim, dos migcampistes i un central. Si hi ha marge, no es descarta l'arribada d'un extrem físic. Els jugadors reconeixen que, tot i que tècnicament estan per sobre de la mitjana alemanya, en el cos a cos i la intensitat física, encara hi ha marge de millora.