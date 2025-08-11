El Reial Madrid podria fer caixa: Els 3 jugadors que vol l'Aràbia Saudita

El mercat saudita segueix empenyent amb força i ja no es conforma amb veterans a la recerca d’un últim contracte milionari. En la seva nova ofensiva, els clubs de l'Aràbia Saudita apunten cap a futbolistes que encara poden rendir a l’elit europea. I, aquesta vegada, el Reial Madrid apareix al radar amb tres noms que podrien deixar una suma important a les arques del club.
En els darrers dos anys, Aràbia Saudita ha revolucionat el panorama futbolístic amb fitxatges que fa poc semblaven impossibles. Estrelles en actiu, jugadors en la seva plenitud física i fins i tot joves amb futur han decidit deixar Europa atrets per xifres inabastables en qualsevol altra lliga. El cas recent d’Iñigo Martínez, que va deixar el Barcelona rumb a l’Al Nassr, és una prova més d’aquest poder de seducció.
Fins ara, el Reial Madrid havia sortit il·lès d’aquesta ofensiva. Fins i tot va rebutjar propostes multimilionàries per Vinícius Júnior. Però l’estiu 2025 ha portat un nou escenari: tres jugadors de la plantilla blanca són a l’agenda saudita i les ofertes podrien arribar en els pròxims dies. És una informació de MARCA.
David Alaba, experiència i versatilitat en el punt de mira
El primer de la llista és David Alaba. L’austríac, que ha superat un curs complicat per les lesions, vol recuperar la seva millor versió. Als seus 33 anys, continua sent un futbolista d’enorme qualitat, capaç d’actuar com a central o lateral esquerre. Aràbia ja va intentar convèncer-lo fa dues temporades, però Alaba va optar per seguir a Europa. Ara, la proposta és encara més temptadora i el Madrid no veuria amb mals ulls la seva sortida si arriba una xifra important.
Dani Ceballos, talent en dubte i temptació econòmica
Un altre objectiu és Dani Ceballos. L’utrerà afronta una temporada clau després d’un any irregular, marcat per problemes físics. Xabi Alonso confia a recuperar-lo per al centre del camp, però la proposta saudita podria canviar el guió. El futbolista sap que tornar al Betis és inviable per raons econòmiques, així que un contracte milionari seria difícil de rebutjar.
Rodrygo Goes, el cas més complex
El tercer nom és el més mediàtic: Rodrygo Goes. El brasiler ha perdut protagonisme després de l’arribada de Kylian Mbappé i estudia la seva sortida. Té ofertes d’Arsenal, Tottenham i Liverpool, destins que li permetrien seguir a l’elit europea. Tot i així, a Aràbia confien que el seu múscul econòmic pugui convèncer-lo. Encara que sembla l’opció menys probable, el mercat saudita ja ha demostrat que, amb diners pel mig, gairebé tot és possible.
El dilema de Florentino i Xabi Alonso
El Madrid no té urgència per vendre, però una operació múltiple amb aquests tres noms podria suposar ingressos significatius sense tocar el nucli intocable de l’equip. Florentino Pérez valora cada escenari amb calma, conscient que les decisions que es prenguin ara marcaran l’equilibri de la plantilla durant la temporada.
El mercat saudita no dona treva. Als despatxos del Bernabéu saben que les pròximes setmanes poden portar trucades difícils d’ignorar. I, com sempre, l’última paraula serà a les mans dels jugadors i d’un club que només ven quan vol… i al preu que vol.