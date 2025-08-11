El Real Madrid podría hacer caja: Los 3 jugadores que quiere Arabia Saudí

El mercado saudí sigue empujando con fuerza y ya no se conforma con veteranos en busca de un último contrato millonario. En su nueva ofensiva, los clubes de Arabia Saudí apuntan hacia futbolistas que todavía pueden rendir en la élite europea. Y, esta vez, el Real Madrid aparece en el radar con tres nombres que podrían dejar una importante suma en las arcas del club.

En los últimos dos años, Arabia Saudí ha revolucionado el panorama futbolístico con fichajes que hace poco parecían imposibles. Estrellas en activo, jugadores en su plenitud física y hasta jóvenes con futuro han decidido dejar Europa atraídos por cifras inalcanzables en cualquier otra liga. El reciente caso de Íñigo Martínez, que dejó el Barcelona rumbo al Al Nassr, es una prueba más de este poder de seducción.

Hasta ahora, el Real Madrid había salido ileso de esta ofensiva. Incluso rechazó propuestas multimillonarias por Vinícius Júnior. Pero el verano 2025 ha traído un nuevo escenario: tres jugadores de la plantilla blanca están en la agenda saudí y las ofertas podrían llegar en los próximos días. Es una información de MARCA.

David Alaba, experiencia y versatilidad en el punto de mira

El primero en la lista es David Alaba. El austriaco, que ha superado un curso complicado por las lesiones, quiere recuperar su mejor versión. A sus 33 años, sigue siendo un futbolista de enorme calidad, capaz de actuar como central o lateral izquierdo. Arabia ya intentó convencerlo hace dos temporadas, pero Alaba optó por seguir en Europa. Ahora, la propuesta es todavía más tentadora y el Madrid no vería con malos ojos su salida si llega una cifra importante.

Dani Ceballos, talento en duda y tentación económica

Otro objetivo es Dani Ceballos. El utrerano afronta una temporada clave después de un año irregular, marcado por problemas físicos. Xabi Alonso confía en recuperarlo para el centro del campo, pero la propuesta saudí podría cambiar el guion. El futbolista sabe que regresar al Betis es inviable por razones económicas, así que un contrato millonario sería difícil de rechazar.

Rodrygo Goes, el caso más complejo

El tercer nombre es el más mediático: Rodrygo Goes. El brasileño ha perdido protagonismo tras la llegada de Kylian Mbappé y estudia su salida. Tiene ofertas de Arsenal, Tottenham y Liverpool, destinos que le permitirían seguir en la élite europea. Aun así, en Arabia confían en que su músculo económico pueda convencerle. Aunque parece la opción menos probable, el mercado saudí ya ha demostrado que, con dinero de por medio, casi todo es posible.

El dilema de Florentino y Xabi Alonso

El Madrid no tiene urgencia por vender, pero una operación múltiple con estos tres nombres podría suponer ingresos significativos sin tocar el núcleo intocable del equipo. Florentino Pérez valora cada escenario con calma, consciente de que las decisiones que se tomen ahora marcarán el equilibrio de la plantilla durante la temporada.

El mercado saudí no da tregua. En los despachos del Bernabéu saben que las próximas semanas pueden traer llamadas difíciles de ignorar. Y, como siempre, la última palabra estará en manos de los jugadores y de un club que solo vende cuando quiere… y al precio que quiere.