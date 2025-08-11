A punt per al 2026: L’objectiu del Barça per a l’estiu vinent

El FC Barcelona afronta la temporada 2025-26 amb un canvi inesperat a la línia defensiva després de la marxa d'Iñigo Martínez a l'Al Nassr. El club ha decidit no acudir al mercat aquest estiu, confiant en la polivalència de la seva plantilla i en el creixement de joves talents. Tanmateix, el pla a mitjà termini apunta alt: un reforç de primer nivell per a l'estiu de 2026.
Deco i el cos tècnic han assumit que aquest curs serà de transició a l'eix central. Pau Cubarsí es perfila com el pilar principal, acompanyat per Christensen, Araújo, Eric García o el jove Gerard Martín, que ha sorprès a la pretemporada actuant com a central esquerrà tot i el seu perfil de lateral. Fins i tot Jules Koundé podria ocupar aquesta posició si fos necessari.
Però, segons ha informat El Nacional, el pla de futur és clar: incorporar Alessandro Bastoni, actual central de l'Inter de Milà, per formar una dupla d'alt nivell amb Cubarsí. Esquerrà, amb una sortida de pilota impecable, gran col·locació i experiència en escenaris de màxima exigència, l'italià encaixa a la perfecció en el perfil que busca el Barça.
Bastoni i la seva admiració per l'estil culer
A Itàlia, els rumors que vinculen Bastoni amb el Barcelona són cada cop més recurrents. Amb 26 anys el 2026, arribaria en el punt de maduresa ideal per liderar una defensa. Al seu entorn reconeixen que el jugador estaria disposat a pressionar l'Inter si el Barça presenta una oferta convincent. L'operació, tanmateix, dependrà del marge financer que el club blaugrana pugui recuperar d'aquí a un any.
L'afinitat del defensa pel joc de posició és evident. En més d'una ocasió ha expressat la seva admiració per l'estil blaugrana, i no ha amagat la seva fascinació per Lamine Yamal, amb qui es va enfrontar a les semifinals de la passada Champions League.
Lamine Yamal, un factor que apropa postures
El vincle entre Bastoni i el jove extrem podria jugar un paper important en el futur. En la prèvia d'aquell duel europeu, l'italià no va escatimar elogis: “És el millor jugador contra qui he jugat. La seva capacitat per crear ocasions és la millor que he vist. Hem de fer un marcatge doble o triple contra ell”.
Aquestes declaracions no van passar desapercebudes al vestidor culer i reflecteixen una sintonia que podria afavorir qualsevol negociació futura. Bastoni veu en Lamine un futbolista únic, capaç de decidir partits amb el seu talent, i reconeix que aquest tipus de companys són els que marquen la diferència a l'hora d'escollir destí.
L'Inter intentarà blindar el seu defensa, conscient que el seu valor de mercat seguirà creixent. Tanmateix, la voluntat del jugador i la planificació a llarg termini del Barça poden ser factors determinants. La direcció esportiva culer treballa amb una fulla de ruta que passa per sanejar comptes i afrontar el 2026 una inversió estratègica per a la defensa.