Va ser un crack de talla mundial i ara s’ofereix al Reial Madrid: Florentino diu NO

El Real Madrid afronta els últims dies de preparació abans de debutar a LaLiga amb la tranquil·litat de tenir la plantilla tancada. Florentino Pérez i la direcció esportiva han deixat clar que no hi haurà més moviments al mercat, excepte oportunitat absolutament excepcional. Tanmateix, un dels noms més mediàtics de la darrera dècada ha tornat a aparèixer vinculat al club, encara que en aquesta ocasió per iniciativa pròpia.
Mario Balotelli, que demà farà 35 anys, va sorprendre en una entrevista confessant que el seu somni segueix sent jugar al Real Madrid. El davanter italià, sense equip des del seu breu pas pel Genoa, va afirmar que vol continuar competint “dos o tres anys més” abans de retirar-se al costat del seu germà Enock al modest Vado de la quarta divisió italiana.
La realitat, però, és que el seu fitxatge pel conjunt blanc és inviable. Des de Valdebebas no hi ha interès a reforçar la davantera, i menys amb un jugador el rendiment del qual està molt lluny de la seva millor versió. El Madrid ha donat per finalitzat el seu mercat de fitxatges fa setmanes, apostant pel que s'ha gestat a les primeres setmanes d'estiu.
Una carrera marcada pel talent i la polèmica
Balotelli va ser un dels davanters més prometedors de la seva generació. Va enlluernar a l'Inter de Milà, on va guanyar el triplet el 2010 sota les ordres de José Mourinho, i posteriorment va viure etapes d'èxit al Manchester City, amb el qual va conquerir la Premier League i la FA Cup. També va passar pel Milan, Liverpool, Niça, Marsella i Brescia, deixant sempre mostres de la seva qualitat tècnica i de la seva capacitat per decidir partits importants.
Tanmateix, la seva trajectòria també va estar marcada per la irregularitat i episodis extradeportius que van condicionar la seva progressió. A la selecció italiana va ser protagonista a l'Eurocopa 2012, on va anotar un doblet històric a Alemanya a semifinals, però la seva presència a la ‘Azzurra’ es va anar diluint amb el temps.
Un passat amb picades d'ullet a Espanya
Encara que molts ho desconeixen, Balotelli ja va viure una breu experiència a Espanya durant la seva etapa formativa. Va passar sis mesos a les categories inferiors del FC Barcelona abans de fer el salt a l'Inter. En aquella època va coincidir amb jugadors com Giovanni i Jonathan dos Santos, Thiago Alcántara o Bojan Krkic. “Era una alegria entrar al camp, jugàvem amb llibertat i sense gairebé tàctica, només tècnica. Vam arribar a guanyar partits 15-0”, va recordar amb nostàlgia.
Aquest record sembla haver alimentat la seva il·lusió de tornar al futbol espanyol, aquesta vegada a l'elit i amb la samarreta del Real Madrid. Però les circumstàncies són molt diferents: l'edat, el moment de forma i la filosofia de fitxatges actual del club fan que la seva arribada sigui impossible.
El futur de Super Mario
Mentre espera una nova oportunitat, Balotelli continua entrenant-se pel seu compte. El seu objectiu és trobar un equip que li ofereixi confiança i minuts per tancar la seva carrera de manera digna. Encara que el Real Madrid queda fora de l'equació, el davanter assegura que encara té futbol per oferir.
En la seva etapa daurada, “Super Mario” va ser capaç de brillar en nits europees i en els escenaris més exigents. Avui, però, el seu nom només apareix vinculat a Chamartín com a anècdota. Al club blanc tenen clar que els temps han canviat i que les seves prioritats esportives passen per un altre tipus de perfil.