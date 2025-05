El Reial Madrid sense arguments, Archivo VAR ho justifica: 'La mà de De Jong...'

La polèmica va tornar a estar present en l'últim Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, un duel vibrant que va acabar amb victòria blaugrana per 4-3 i va deixar els madridistes sense gairebé opcions a LaLiga. Com era d'esperar, les decisions arbitrals van ser protagonistes, especialment una acció que ha aixecat moltes crítiques des de la capital: la mà de Frenkie de Jong prèvia al gol de l'empat anotat per Lamine Yamal.

Des de l'entorn del Real Madrid s'ha apuntat insistentment a aquesta jugada com un error clau del col·legiat Hernández Hernández. Segons ells, la mà del migcampista neerlandès hauria d'haver invalidat el gol. No obstant això, el compte especialitzat Archivo VAR ha sortit al pas d'aquestes acusacions per tancar la controvèrsia amb arguments clars.

Segons explica Archivo VAR, tot i que la mà de Frenkie de Jong sí que va ser punible, el gol posterior no era revisable pel videoarbitratge a causa del temps transcorregut entre la infracció i el gol. En concret, el compte destaca que van passar fins a 27 segons, es van produir 10 passades i hi va haver fins i tot un toc del madridista Dani Ceballos, cosa que invalida la revisió VAR segons el protocol vigent.

| @MovistarPlus

D'acord amb el reglament actual, una mà només pot ser revisada i anul·lar un gol si es considera part immediata de la jugada. En aquest cas, en retrocedir la jugada en dues ocasions i no generar-se una acció directa de gol després de la mà, la intervenció del VAR va quedar automàticament descartada. Archivo VAR és taxatiu en aquest punt: "Quan la infracció no resulta clau a l'hora de generar l'acció de gol, no ha de ser revisable".

Similar al de Fermín

El que resulta especialment cridaner és que aquesta situació contrasta clarament amb l'acció de l'últim minut del partit protagonitzada per Fermín López, on el gol del jugador culé sí que va ser anul·lat per una mà similar. Precisament, aquest punt és el que ha incrementat la sensació de greuge en el conjunt merengue, encara que des d'Archivo VAR recalquen que ambdues situacions no s'analitzen sota els mateixos criteris a causa del desenvolupament de la jugada.

Malgrat les explicacions, les xarxes socials han cremat des de diumenge, i també els dies posteriors, amb aficionats madridistes denunciant un presumpte tracte arbitral favorable al FC Barcelona. No obstant això, la realitat reglamentària deixa al Madrid sense arguments sòlids per sostenir la seva reclamació sobre el gol de Lamine Yamal.

Aquest episodi torna a posar de manifest la necessitat de clarificar certs aspectes del protocol VAR, que continuen sent objecte de confusió per a aficionats, jugadors i fins i tot periodistes. Mentrestant, el Barça acaricia ja el títol de lliga i al Real Madrid només li queda acceptar que aquesta polèmica no canviarà el desenllaç final de LaLiga. Serà aquest episodi el punt de partida per a un nou debat sobre el reglament VAR la pròxima temporada?