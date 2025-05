Xavier Valls eufòric després del Barça - Madrid, missatge als de sempre: 'Robatori...'

L'emoció del Clàssic segueix latent després de la victòria èpica del FC Barcelona sobre el Real Madrid (4-3) aquest diumenge a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El periodista català Xavier Valls va expressar eufòric la seva satisfacció amb un missatge contundent a les seves xarxes socials, destacant la victòria culé i llançant un clar missatge a aquells que, segons ell, sempre intenten desacreditar el conjunt blaugrana amb insinuacions de favoritisme arbitral.

"ROBATORI FRUSTRAT! LA LLIGA A LA BUTXACA!! CONTRA TOT I CONTRA TOTS!", va publicar Xavier Valls al seu compte oficial, un missatge que reflecteix la tensió viscuda durant el partit, marcat per diverses decisions arbitrals polèmiques. El periodista, clarament emocionat, va fer referència a la pressió externa i a les crítiques constants que ha rebut l'equip durant tota la temporada per part de certs sectors mediàtics i de l'afició rival.

El missatge de Valls no només reflecteix alegria, sinó també alleujament després de la successió d'accions discutibles que van ocórrer durant el partit, incloent-hi gols anul·lats, penals polèmics, expulsions perdonades i decisions del VAR que van despertar una gran controvèrsia en ambdós bàndols. No obstant això, finalment el resultat favorable per al Barça va acostar l'equip dirigit per Hansi Flick a la consecució del títol de lliga.

| Google Imagenes

LaLiga, a la butxaca

Després del triomf de diumenge, el FC Barcelona té virtualment assegurat el títol de LaLiga, necessitant només dos punts en els tres partits restants per proclamar-se campió de manera matemàtica. En concret, si aconsegueix una victòria en el seu pròxim compromís davant el RCD Espanyol aquest dijous a les 21:30h, el conjunt culé ja podria celebrar el campionat a la casa del seu altre gran rival històric.

Fins i tot, els blaugranes podrien arribar a ser campions abans de jugar contra l'Espanyol si el Real Madrid no aconsegueix vèncer el Mallorca en el seu matx de dimecres a la mateixa hora. Aquesta jornada serà l'última oportunitat del Barça de celebrar el títol abans de disputar el seu partit, atès que les dues últimes dates del calendari es jugaran en horari unificat per a aquells equips que tinguin alguna cosa en joc.

La reacció entusiasta de Xavier Valls simbolitza el sentir generalitzat entre l'afició blaugrana, que veu molt a prop la recompensa a una temporada marcada per moments difícils, com la recent eliminació de la Champions League davant l'Inter de Milà, però també per grans gestes com l'aconseguida en aquest últim Clàssic. El missatge de Valls aviva encara més l'ambient previ al derbi català, que podria posar el fermall d'or a una Lliga especialment intensa i emocionant per al FC Barcelona.