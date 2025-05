Jota Jordi esclata contra els àrbitres i el Reial Madrid: 'Gairebé...'

El futbol espanyol torna a veure's sacsejat per una nova polèmica arbitral, aquesta vegada protagonitzada per una enèrgica reacció del col·laborador televisiu Jota Jordi. Conegut per la seva passió blaugrana i les seves declaracions explosives en defensa del FC Barcelona. L'escenari triat va ser, novament, el programa El Chiringuito TV, on Jota Jordi no va dubtar a assenyalar el que ell considera un clar perjudici arbitral cap al conjunt català.

Un clàssic marcat per la polèmica arbitral

La temporada actual ha estat especialment intensa per al FC Barcelona, que ha hagut de combatre múltiples dificultats a la Lliga. Des de baixes sensibles per lesió fins a decisions arbitrals controvertides que han marcat alguns dels seus encontres clau.

En aquest context carregat de tensió, les paraules de Jota Jordi han trobat ressò. Entre una afició blaugrana que se sent especialment sensible davant el que perceben com una sèrie d'injustícies arbitrals que han beneficiat, en la seva opinió, al Real Madrid.

| YouTube

En l'última jornada, marcada pel Clàssic, el FC Barcelona va viure novament situacions arbitrals molt discutides. Que han encès les xarxes socials i diversos programes esportius. Va ser en aquest context on Jota Jordi va llançar les seves polèmiques declaracions, assegurant amb visible enuig que "gairebé ens treuen la lliga".

Diverses jugades que van perjudicar el Barça

En la seva intervenció, Jota Jordi va esmentar específicament diversos moments clau en què l'àrbitre hauria perjudicat el Barcelona. En primer lloc, va apuntar al primer gol de Kylian Mbappé com fora de joc no sancionat.

Així com una suposada falta prèvia en el segon gol rival. Jordi, però, no es va aturar aquí i va enumerar altres incidències, com va ser una possible expulsió perdonada a Tchouaméni per una forta entrada a la zona d'atac blaugrana.

Aquestes acusacions subratllen una tendència creixent en aquesta temporada, en què l'equip culé sent una evident pressió davant els errors arbitrals, que podrien acabar de definir el campionat. Segons Jordi, decisions així podrien haver influït decisivament en el lideratge actual, beneficiant al màxim rival, el Real Madrid.

Crítiques i reaccions a les xarxes socials

Les xarxes socials, especialment Twitter, es van convertir ràpidament en un bullidor d'opinions després de les declaracions de Jota Jordi. Mentre alguns aficionats madridistes van acusar el col·laborador de victimisme, una gran part dels seguidors del Barça van recolzar les seves paraules i van exigir una major transparència i justícia arbitral. Aquesta polarització reflecteix clarament com l'arbitratge continua sent un dels temes més sensibles i divisoris en el futbol espanyol.

A més, Jordi va afegir que la pressió mediàtica exercida per l'entorn madridista. Incloent les denúncies recurrents del canal oficial del club blanc, Real Madrid TV, ha creat un clima de condicionament que influeix en les decisions arbitrals. Suggerint així una possible manipulació de l'entorn arbitral en benefici del club madrileny.