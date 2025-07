El Reial Betis humilia Vinicius gràcies a Antony: «La pilota d'or...»

El Real Betis ha desfermat la polèmica a les xarxes socials després de publicar una comparativa que no ha deixat indiferent ningú. En una història d'Instagram, el club verd-i-blanc va mostrar les xifres d'Antony, al costat de les de l'astre del Real Madrid, Vinicius Júnior. El missatge anava carregat d'ironia i apuntava directament al prestigi que envolta el jugador merengue.

En un to burleta, el text que acompanyava la imatge deia: “Pilota d'Or? Millor pregunta-ho a les dades”, juntament amb les estadístiques que han encès el debat entre aficionats i analistes esportius. I és que, tot i la diferència de clubs i expectatives, les xifres mostren un resultat sorprenent.

Vinicius, qüestionat pel seu rendiment el 2025

Vinicius, que continua sent considerat per molts com l'emblema ofensiu del Real Madrid, no ha tingut la seva millor temporada. Segons les dades ofertes pel Betis, el brasiler ha disputat 24 partits en el que portem de 2025, però només ha marcat 5 gols i ha donat 3 assistències. Un rendiment per sota del que s'esperava per a un jugador que ha estat vinculat constantment a la Pilota d'Or.

| Canva

L'extrem blanc ha patit diverses lesions menors i una davallada en el seu estat de forma que han minvat la seva capacitat de desequilibri els darrers mesos. Tot i que continua sent important en l'esquema tàctic de Carlo Ancelotti, les seves xifres són pobres davant les expectatives que ell mateix ha generat en anys anteriors.

Un dard amb missatge a l'elit

La publicació no només posa en evidència el bon moment d'Antony, sinó que també llança un dard directe al discurs mediàtic que envolta Vinicius. La frase “Pilota d'Or?” no és casualitat. Fa només uns mesos, diversos exjugadors i periodistes defensaven la candidatura de l'extrem del Madrid al màxim guardó individual del futbol mundial.

| Twitter

El club andalús ha volgut trencar amb aquest relat des de l'humor i la provocació, aprofitant que els seus propis seguidors estan entusiasmats amb el rendiment del brasiler. Les xarxes socials es van omplir de comentaris que anaven des de les bromes fins a l'anàlisi seriosa del baix nivell de Vinicius.

Una guerra digital amb ressò als vestidors

La publicació del Betis ha generat tant rebombori que no es descarta que tingui repercussions en el pròxim enfrontament entre ambdós equips. No és la primera vegada que el club sevillà utilitza els seus canals digitals per provocar o fer broma, però aquesta vegada ha tocat una figura molt sensible en el panorama blanc.

Fonts properes al vestidor del Madrid asseguren que la comparativa no ha agradat gens a Vinicius ni a diversos dels seus companys. El jugador s'ha mantingut en silenci públicament, però podria respondre al camp si el calendari els torna a creuar els pròxims mesos.

La xifra que ho diu tot

Més enllà de les opinions, hi ha una dada freda que ha estat la base del missatge bètic: Vinicius, 24 partits, 5 gols, 3 assistències. Antony, 10 partits, 7 gols, 4 assistències. Les xifres parlen per si soles… i el Betis ho sap.