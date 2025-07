Nova opció per a la defensa de la Reial Societat: El Vila-real, també a la subhasta

La Real Sociedad ha començat amb força el mercat de fitxatges d'estiu. Després d'una temporada en què la seva línia defensiva va quedar greument minvada per les lesions, la direcció esportiva del club ha activat diverses operacions per reforçar la defensa de cara al nou curs.

La sortida recent de Nayef Aguerd, sumada a la necessitat de garantir profunditat a la banqueta, ha empès el club a estudiar diverses opcions. Una d'elles és Igor Julio, defensor brasiler amb experiència a Europa, que ja ha donat llum verda a la seva possible arribada a Sant Sebastià. Tanmateix, no és l'únic perfil sobre la taula.

Un defensor argentí que ve d'una temporada díficil

El jugador en qüestió ve d'un curs difícil, marcat per una lesió greu patida al desembre de l'any passat. Va estar diversos mesos lluny dels terrenys de joc, i des del seu retorn al març amb prou feines ha sumat 300 minuts oficials. Aquesta escassa participació ha despertat dubtes al seu club actual, que es planteja seriosament la seva sortida abans que acabi contracte.

| Africa Images, Real Sociedad

Amb 28 anys, aquest defensa argentí entrarà pròximament en el seu darrer any de contracte a Anglaterra. La situació contractual, unida al seu desig de recuperar protagonisme i minuts en una lliga competitiva, el converteix en una oportunitat interessant per a diversos equips de LaLiga, entre ells, la Real Sociedad i el Villarreal.

Competència amb el Villarreal i clubs de la Serie A

L'entitat de Castelló també ha mostrat interès en el defensor. Tot i que ja ha assegurat la cessió de Rafa Marín, el Villarreal considera fonamental afegir una altra peça a la seva línia defensiva. Els informes tècnics valoren positivament l'experiència i la capacitat de lideratge del central argentí, que ja coneix el futbol europeu després de passar pels Països Baixos, Anglaterra i tenir ofertes d'Itàlia.

| XCatalunya, Villarreal CF

De fet, diversos clubs de la Serie A han trucat a la seva porta, desitjosos d'aprofitar l'oportunitat contractual que presenta. A dia d'avui, no hi ha negociacions tancades, però els contactes són constants i la decisió final dependrà en gran part de la voluntat del jugador.

La voluntat del futbolista, clau en l'elecció del seu nou club

Tant el club txuri urdin com el conjunt groguet s'han mantingut prudents en els seus moviments, conscients que el futbolista prioritza un projecte en què pugui tenir protagonisme immediat. Després d'un any en què amb prou feines ha comptat per al seu entrenador, el seu objectiu és recuperar sensacions i tornar al seu millor nivell competitiu.

Des del seu entorn més proper s'assegura que valora tant l'estil de joc com l'estabilitat del projecte esportiu. A més, el seu entorn familiar veuria amb bons ulls un canvi a Espanya, on ja se sent valorat i amb marge per tornar a brillar.

El nom que tots busquen

L'operació, si es concreta, seria un pas important per a qualsevol dels clubs interessats. El jugador ja ha deixat clar que busca un club que li permeti sentir-se important de nou, i la seva arribada suposaria un reforç de nivell per a qualsevol línia defensiva a LaLiga.

El futbolista argentí que ha despertat l'interès de Real Sociedad, Villarreal i diversos clubs italians no és altre que Marcos Senesi. Central esquerrà, amb caràcter, experiència i encara amb molt futbol per oferir. El mercat es mou, i Senesi podria ser un dels noms propis de l'estiu.