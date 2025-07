Així intenten que Nico Williams no fitxi pel Barça

per Joan Grimal

L'FC Barcelona treballa a contrarellotge per culminar un dels fitxatges més desitjats de l'estiu: Nico Williams. El jove extrem de l'Athletic Club s'ha convertit en prioritat absoluta per a la direcció esportiva culer, que busca afegir velocitat, desequilibri i talent a la seva banda esquerra.

En Nico fa setmanes que és objecte de desig per part del Barça, i des del club hi ha total convenciment que l'operació pot tancar-se en els pròxims dies. El mateix futbolista ja hauria donat el vistiplau al projecte esportiu, mostrant-se il·lusionat per la possibilitat de vestir de blaugrana la pròxima temporada.

Un talent explosiu que encaixa en el nou projecte

Nico Williams s'ha confirmat com un dels extrems més prometedors del futbol europeu. La seva velocitat, capacitat de desequilibri i entrega defensiva el converteixen en un perfil ideal per al joc vertical i ofensiu d'Hansi Flick, que afronta la seva segona temporada com a entrenador blaugrana.

El jugador, a més, prioritza continuar competint a Espanya, cosa que ha suposat un gran avantatge per al club català davant d'altres pretendents europeus. Des de l'entorn d'en Nico asseguren que se sent preparat per fer un salt en la seva carrera i disputar la Champions League en un club gran.

Les condicions de l'acord són clares

L'operació gira entorn de la clàusula de rescissió que té Nico Williams amb l'Athletic Club, fixada en 58 milions d'euros. El Barça està disposat a abonar aquesta quantitat sempre que se li garanteixi poder inscriure'l, cosa que per ara genera certa incertesa.

El contracte estaria pactat per a sis temporades i en Nico ja hauria acceptat un salari per sota del que li oferien altres clubs, demostrant la seva voluntat de vestir la samarreta blaugrana. Les converses amb el seu entorn són fluides i positives, però l'extrem espera garanties clares abans de signar definitivament.

Dubtes interns i pressió externa

Tot i la bona sintonia entre ambdues parts, el fitxatge no està tancat. Nico Williams vol tenir la certesa que podrà jugar des de la jornada u. Des del club li han transmès tranquil·litat, assegurant que s'estan produint moviments interns que permetran la seva inscripció sense problema.

El Barça, per la seva banda, ha posat tota la maquinària en marxa. L'operació compta amb el suport de la direcció esportiva i del cos tècnic, que consideren en Nico una peça fonamental per al nou Barça. La seva arribada suposaria un impuls anímic i esportiu per a una afició que espera tornar a il·lusionar-se

L'Athletic es resigna davant la sortida imminent

A Bilbao ja assumeixen la marxa de la seva estrella. No hi ha negociació possible, només queda esperar que s'activi la clàusula. Tot i que el club li va oferir una renovació suculenta, en Nico té clar que el seu cicle a San Mamés ha acabat. Vol competir per títols i fer un pas endavant en la seva carrera professional.

L'afició de l'Athletic, tot i estar dolguda, comprèn la seva decisió i molts li desitgen sort. Després de ser un jugador clau en les últimes temporades i brillar amb la selecció, ara busca nous reptes a nivell internacional.

El Bayern entra en escena amb força

I és aquí on apareix un nou actor que podria canviar el guió. En les últimes hores, el Bayern de Munic ha irromput amb una oferta descomunal: 12 milions d'euros nets per temporada i el compromís d'abonar la clàusula de manera immediata. El club bavarès pretén aprofitar els dubtes del Barça per convèncer en Nico Williams i endur-se'l a la Bundesliga. Les pròximes hores seran decisives.