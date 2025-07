El Real Betis humilla a Vinicius gracias a Antony: 'El balón de oro...'

El Real Betis ha desatado la polémica en redes sociales tras publicar una comparativa que no ha dejado indiferente a nadie. En una historia de Instagram, el club verdiblanco mostró los números de Antony, junto a los del astro del Real Madrid, Vinicius Júnior. El mensaje iba cargado de ironía y apuntaba directamente al prestigio que rodea al jugador merengue.

En un tono burlón, el texto que acompañaba la imagen decía: “¿Balón de Oro? Mejor pregúntale a los datos”, junto a las estadísticas que han encendido el debate entre aficionados y analistas deportivos. Y es que, a pesar de la diferencia de clubes y expectativas, las cifras muestran un resultado sorprendente.

Vinicius, cuestionado por su rendimiento en 2025

Vinicius, quien sigue siendo considerado por muchos como el emblema ofensivo del Real Madrid, no ha tenido su mejor temporada. Según los datos ofrecidos por el Betis, el brasileño ha disputado 24 partidos en lo que va de 2025, pero solo ha anotado 5 goles y ha dado 3 asistencias. Un rendimiento por debajo de lo esperado para un jugador que ha sido vinculado constantemente al Balón de Oro.

| Canva

El extremo blanco ha sufrido varias lesiones menores y un bajón en su estado de forma que han mermado su capacidad de desequilibrio en los últimos meses. Si bien sigue siendo importante en el esquema táctico de Carlo Ancelotti, sus cifras palidecen ante las expectativas que él mismo ha generado en años anteriores.

Un dardo con mensaje a la élite

La publicación no solo pone en evidencia el buen momento de Antony, sino que también lanza un dardo directo al discurso mediático que rodea a Vinicius. La frase “¿Balón de Oro?” no es casualidad. Hace apenas unos meses, varios exjugadores y periodistas defendían la candidatura del extremo del Madrid al máximo galardón individual del fútbol mundial.

| Twitter

El club andaluz ha querido romper con ese relato desde el humor y la provocación, aprovechando que sus propios seguidores están entusiasmados con el rendimiento del brasileño. Las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde las bromas hasta el análisis serio del bajo nivel de Vinicius.

Una guerra digital con ecos en los vestuarios

La publicación del Betis ha generado tanto revuelo que no se descarta que tenga repercusiones en el próximo enfrentamiento entre ambos equipos. No es la primera vez que el club sevillano utiliza sus canales digitales para provocar o bromear, pero esta vez ha tocado una figura muy sensible en el panorama blanco.

Fuentes cercanas al vestuario del Madrid aseguran que la comparación no ha gustado nada a Vinicius ni a varios de sus compañeros. El jugador se ha mantenido en silencio públicamente, pero podría responder en el campo si el calendario los vuelve a cruzar en los próximos meses.

La cifra que lo dice todo

Más allá de las opiniones, hay un dato frío que ha sido la base del mensaje bético: Vinicius, 24 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Antony, 10 partidos, 7 goles, 4 asistencias. Las cifras hablan por sí solas… y el Betis lo sabe.