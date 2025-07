Fitxatges Betis: Manuel Pellegrini es fixa en una de les sensacions de la Lliga

L'estiu sol ser un període de canvis i oportunitats en el futbol espanyol, i a Heliòpolis l'expectació va en augment. El Real Betis es troba immers en una fase clau de renovació a la seva porteria, després d'una temporada en què la regularitat sota pals ha estat un dels assumptes més analitzats per la direcció esportiva. Les decisions recents, sumades als rumors de fitxatges, han situat el club sevillà al centre de la conversa en el mercat de porters.

L'efecte Álvaro Valles i la sortida de Fran Vieites

L'arribada d'Álvaro Valles, procedent de la UD Las Palmas, ja ha estat oficialitzada pel Betis, assegurant així una peça important per a la pròxima temporada. El porter andalús ha signat fins al 2030 i, en principi, està cridat a ocupar el lloc de titular. Tanmateix, la més que probable marxa de Fran Vieites obliga el club verd-i-blanc a moure's amb rapidesa per reforçar una posició estratègica. Aquest escenari obre la porta a l'arribada d'un segon porter amb experiència a LaLiga i marge de creixement.

D'entre les alternatives que estudia la secretaria tècnica, Leo Román sobresurt per les seves condicions i la seva projecció. El jove porter del Mallorca, de 24 anys, ha anat guanyant pes en el panorama nacional tot i el seu rol de suplent al conjunt balear. Les seves actuacions quan ha tingut minuts han estat convincents: ha mostrat reflexos, seguretat i una maduresa impropia per la seva edat, cosa que ha despertat l'interès no només del Betis, sinó també d'equips com València, Real Oviedo i Espanyol. Aquest darrer, però, ja ha tancat l'arribada de Dimitrovic, de manera que la via catalana sembla descartada per ara.

| RCD Mallorca

Segons ha informat el Diario de Sevilla, l'interès del Betis per Leo Román és real. La seva clàusula de rescissió ronda els 10 milions d'euros, tot i que el fet que acabi contracte el 2026 podria permetre una rebaixa significativa si el Mallorca decideix negociar. La direcció esportiva valora el seu perfil jove i competitiu, capaç d'aportar garanties a mitjà termini. A més, el seu desig de fer un salt en la seva carrera i buscar més protagonisme juga a favor d'una possible sortida aquest estiu.

Competència, minuts i un mercat de porters al roig viu

El context de la porteria del Betis està marcat per l'exigència i la recerca d'estabilitat. Manuel Pellegrini, tècnic bètic, aposta per tenir dos porters de garanties a la plantilla. Amb Álvaro Valles com a nou titular i la sortida de Fran Vieites gairebé assegurada, l'arribada d'un segon porter és prioritària. Juntament amb Leo Román, també figuren a la llista noms com Pau López, Iñaki Peña, Dominik Greif i Juan Musso. Tanmateix, el porter del Mallorca destaca per encaixar en el perfil buscat: joventut, projecció i experiència a l'elit.

| RCD Mallorca

El principal repte per al Betis serà convèncer Leo Román que pot trobar minuts en un projecte ambiciós, tot i la competència interna. A Mallorca, el porter vol fer un pas endavant i deixar de ser suplent, però a Sevilla hauria de lluitar pel lloc amb Valles, cosa que no sembla senzilla després de la important aposta que ha fet el club per l'ex de Las Palmas.

És a dir, que a Heliòpolis es trobaria una situació pràcticament calcada a la que ha estat vivint a Son Moix. I el porter eivissenc necessita garanties de poder disputar els minuts que ja ha demostrat merèixer-se