El Reial Betis diu adeu a Mandragora: treballen en el fitxatge d’un altre migcampista

El Real Betis ajusta els seus plans per reforçar el centre del camp de cara a la pròxima temporada. El club verd-i-blanc ha posat sobre la taula la figura d'un jugador de 23 anys per succeir Johnny Cardoso. Es viuen hores decisives a Heliòpolis.

Mandragora i Cardoso: com ha canviat el panorama?

En un principi, Rolando Mandragora era l'aposta preferida, però la seva negociació es va estancar. La Fiorentina va rebutjar dues propostes, la primera per 4 M€ i una altra de 6+2 M€ en variables. El club italià va preparar una reunió per discutir la seva renovació, cosa que va frenar l'interès bètic.

Paral·lelament, el fitxatge de Johnny Cardoso per l'Atlètic de Madrid s'accelera, cosa que obligaria el Betis a cobrir la vacant com més aviat millor.

La nova alternativa que guanya terreny al Betis

L'equip de Manuel Pellegrini intensifica les seves gestions per incorporar Kristjan Asllani, migcampista albanès de 23 anys de l'Inter de Milà. Segons ABC, el Betis prepara una oferta d'entre 6 i 8 milions d'euros per la majoria dels seus drets, amb una fórmula similar a operacions anteriors. Volen obtenir control esportiu i deixar a l'Inter una participació futura.

L'Inter, però, exigia en un primer moment xifres d'entre 15 i 20 M€, tot i que estaria disposat a rebaixar a la forquilla que maneja el Betis. A més, el jugador veuria amb bons ulls un salt a la Lliga, on creu que tindria més protagonisme.

Trajectòria i perfil de Kristjan Asllani

Natural d'Elbasan (Albània), Asllani va arribar a Itàlia amb cinc anys i es va formar al planter de l'Empoli, on l'Inter el va fitxar el 2022 per uns 14–16 M€. No va aconseguir consolidar-se com a titular absolut, tot i que va disputar 39 partits la temporada passada entre Sèrie A, Champions, Copa Itàlia i Mundial de Clubs, sumant prop de 2 000 minuts.

Amb contracte fins al 2028, compta amb 33 internacionalitats amb Albània, ha participat en l'Eurocopa 2024 i ha enfrontat Espanya. El jugador també destaca per la seva polivalència al pivot defensiu.

Què aportaria a Pellegrini i al Betis

El possible fitxatge d'Asllani encaixa en el projecte de Pellegrini, que busca reforçar la sala de màquines amb jugadors tàcticament sòlids. Destaca pel seu desplegament físic, lectura de joc i ajustos en tasques defensives, molt alineat amb l'estil bètic.

Aquest moviment permetria també alliberar massa salarial amb la sortida de Carvalho i prepararia el terreny per a un segon migcampista complementari a l'albanès.

Obstacles i pròxims passos

Negociació econòmica: El Betis maneja una oferta de 6–8 M€, mentre que l'Inter vol amortitzar la seva inversió. Voluntat del jugador: Algunes fonts apunten que Asllani no s'inclina cap al Betis i prefereix més opcions. Horari límit: El mercat d'estiu a Espanya tanca l'1 de setembre vinent, per la qual cosa ambdós clubs tenen poc marge per tancar l'operació.

I després d'Asllani?

Un cop tancat l'acord, el focus bètic seguiria en reforçar un segon migcampista que complementi el fitxatge albanès. S'estudien noms com Enzo Barrenechea o Morten Frendrup, però la prioritat és garantir estabilitat al centre del camp abans d'arrencar la pretemporada.

Tanmateix, queda per comprovar si l'Inter accepta i si el mateix jugador es convenç que aquest és el pas adequat.