Segueix la tòmbola de migcampistes: El València puja per un jove talent de la Serie A

per Iker Silvosa

La planificació esportiva del Valencia CF per a la temporada 2025/2026 segueix deixant titulars gairebé cada dia. El club de Mestalla es troba immers en una profunda reestructuració del seu centre del camp, un dels punts més febles després de la sortida de jugadors clau i la manca de fitxatges d'impacte en les últimes temporades. Carlos Corberán, conscient de l'exigència que suposa competir a LaLiga i el paper que ha de desenvolupar el seu equip aquest curs, té clar que la prioritat absoluta passa per fitxar un migcampista físic, amb recorregut i capacitat per dotar d'equilibri la plantilla.

Les dificultats del Valencia per tancar el seu gran objectiu, Enzo Barrenechea, han obligat la direcció esportiva a ampliar el radar. L'argentí, que va ser peça important el curs passat, ha tornat a l'Aston Villa i les negociacions amb el conjunt anglès s'han tornat pràcticament impossibles. El club ha sondejat altres opcions al mercat, però tampoc ha tingut sort: l'acord amb Neyou es va truncar tot i que semblava fet i finalment ha recal·lat al Getafe, mentre que altres noms com O’Brien i diversos jugadors de la Championship no han acabat de convèncer la secretaria tècnica.

Kacper Urbański, nova opció a l'agenda: joventut i projecció internacional

En aquest escenari marcat per la incertesa, un nou nom s'ha colat a l'agenda de fitxatges del Valencia. Es tracta de Kacper Urbański, jove migcampista polonès que milita al Bolonya de la Serie A. Segons va avançar el mitjà polonès Meczyki, Carmelo del Pozo, mà dreta de la direcció esportiva, ja ha mantingut una videotrucada amb el futbolista per mostrar-li l'interès del club.

Urbański, de només 20 anys, destaca pel seu físic, el seu desplegament i la seva polivalència. Ha estat una de les grans promeses del futbol polonès des que va debutar amb només 15 anys a la lliga del seu país i va fer el salt a Itàlia, on ha defensat la samarreta del Bolonya i el Monza. En l'última temporada, però, ha vist reduïts els seus minuts de joc, sobretot per l'arribada de Vincenzo Italiano a la banqueta del Bolonya, i va acabar cedit al Monza, on només va participar en dos dels últims onze partits de la Serie A. Aquest descens en protagonisme ha motivat el futbolista a buscar una sortida a la recerca de minuts i regularitat.

Competència i situació del mercat: el PAOK i el preu del traspàs

L'interès del Valencia per Urbański no és exclusiu. El PAOK de Salònica, un dels clubs més potents de Grècia, també ha presentat una oferta pel migcampista, sabedor que pot aprofitar la situació contractual del jugador. El seu vincle amb el Bolonya expira al juny de 2026, però la manca de continuïtat i les dificultats per renovar obren la porta a una negociació a la baixa. Segons s'ha filtrat en diversos mitjans, el preu de sortida rondaria els 6 milions d'euros, tot i que la intenció del club xe és rebaixar aquesta xifra aprofitant la urgència del Bolonya per trobar-li destí.

Urbański, a més, comparteix agent amb futbolistes de nivell com Dimitrievski, Sadiq o Maksimovic, cosa que podria facilitar els contactes entre clubs. La seva participació amb la selecció absoluta de Polònia a la passada Eurocopa 2024 i la seva condició d'un dels sub-21 més prometedors del continent han despertat l'interès de més equips, però el Valencia compta amb l'atractiu de LaLiga i un projecte esportiu il·lusionant després de l'arribada de Corberán.

L'arribada d'Urbański encaixaria en la fulla de ruta que ha marcat l'entrenador per reforçar la medul·lar: joventut, potència física i capacitat per jugar com a pivot o, fins i tot, en posicions més avançades. El Valencia necessita un jugador que abasti camp, recuperi pilotes i aporti sortida de pilota. Tot i que la seva adaptació al futbol espanyol pot requerir temps, el club considera que el seu marge de creixement és enorme i que la seva projecció internacional encaixaria en una plantilla que busca rejovenir-se i augmentar el seu valor de mercat.