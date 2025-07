Nova opció per a la porteria del Real Oviedo: Llarga experiència a Primera

La porteria del Real Oviedo continua en el focus del mercat d'estiu després del seu esperat ascens a Primera. Ara, els focus apunten cap a l'Argentina: el club estudia l'opció de fitxar un porter amb ampli recorregut a la Lliga.

Va estar durant quatre temporades sota pals al Cadis. El seu pas per l'arc groc va estar marcat per actuacions excel·lents, reflexos segurs i moments decisius en partits clau.

Un porter amb passat al Cadis i poc protagonisme a River Plate

Des del seu retorn a River Plate el juliol de 2024, el porter argentí Conan Ledesma ha tingut poca oportunitat. Només ha disputat cinc partits en la darrera temporada, limitat per la figura de Franco Armani a l'equip argentí. Aquesta manca de minuts podria accelerar la seva sortida aquest estiu, i l'Oviedo l'assetja per convèncer-lo.

| XCatalunya, Canva, Real Oviedo, River Plate, Canva de Smashing Stocks

Per què Ledesma agrada a El Requexón: experiència i circumstàncies

Segons mitjans regionals com RTPA, el club asturià considera que Ledesma podria incorporar-se sense ocupar plaça d'extracomunitari gràcies a la seva doble nacionalitat. Ledesma és una opció viable per reforçar la porteria i s'ajusta a les regles. L'equip, que ja ha anunciat Salomón Rondón i Alberto Reina, vol donar estabilitat a totes les seves línies. Incorporar un porter veterà amb experiència a la Lliga encaixa perfectament amb els seus plans.

| Real Oviedo

A més, la seva particular situació contractual amb River—vigent fins al desembre de 2028—el situa com a possible cessió, sempre que la negociació sigui favorable tant per al Grupo Pachuca com per al mateix River.

El rol que tindria al Carlos Tartiere

En cas de fitxatge, Conan Ledesma arribaria per complementar Aarón Escandell, principal porter de l'Oviedo, a l'estil d'una rotació fiable. Se li atribueix un perfil de porter de garanties, ideal per intervenir en moments puntuals sense desestabilitzar el primer porter.

Paunovic i la direcció esportiva volen comptar amb una plantilla àmplia i competitiva. Tenint en compte que Quentin Braat va marxar al Rodez francès, l'Oviedo aposta per un porter contrastat per afrontar l'exigència de la Lliga.

Possibles escenaris i pròxims passos al mercat

Negociacions en curs: L'Oviedo es resisteix a descartar l'opció Ledesma, a l'espera d'avenços en l'acord amb River i claredat sobre si serà cessió o traspàs. També sonen noms com Andriy Lunin (transferència complexa) i James Rodríguez, tot i que el migcampista colombià és més probable que arribi cedit.

D'altra banda, l'Oviedo inicia entrenaments a El Requexón el pròxim 14 de juliol. Mentrestant, la direcció esportiva busca tancar reforços abans d'aquesta data.

Valor afegit a la porteria per a una Primera molt exigent

Ledesma aportaria als blaus. Per una banda, experiència provada a LaLiga, amb gairebé 140 partits al Cadis i 43 porteries a zero. De l'altra, maduresa i lideratge, qualitats clau per a un grup que torna a la màxima categoria després de 24 anys.

En una porteria on Aarón Escandell parteix com a titular, Ledesma oferiria garanties quan sigui necessari, reduint riscos en un ascens que obliga a competir amb prudència i ambició.

Si es consuma, l'Oviedo haurà afegit credibilitat i solidesa al seu projecte. Una gran demostració que el seu retorn a Primera no és un experiment, sinó l'inici d'un nou capítol esportiu.