Reaccions a la DANA: Crítiques massives a l'Alabès per un gest inoportú

El debat del que és políticament correcte torni a fer acte de presència. La DANA ha provocat una autèntica tragèdia a València, portant-se al davant la vida de centenars de persones, milers de desapareguts i irreparables danys materials i anímics. És a dir, estem vivint uns dies catastròfics i realment dramàtics que s'escapen del que és habitual.

Especialment a València estan sent jornades realment complicades on impera el caos, la incertesa i la tristesa. Evidentment, no hi ha la situació per celebrar jornades esportives plenes de gresca i festivitat. Són dies per a altres coses: per acostar l'home, solidaritzar-se i ajudar en tot allò que es pugui.

En aquest ordre d'idees, molts jugadors, entrenadors i altres professionals del món del futbol han proclamat sense embuts que aquesta jornada de LaLiga no s'hauria d'haver disputat. Però com que això no en depèn d'ells, han volgut aprofitar la situació per solidaritzar-se i aportar de qualsevol manera als pobles valencians afectats. Alguns futbolistes han plorat celebrant un gol o en una roda de premsa i alguns clubs han mostrat el respecte als damnificats de diferents formes.

Per exemple, a tots els estadis es van fer minuts de silenci, al Metropolità van cantar l'himne de la Comunitat Valenciana, a La Romareda van posar les banderes a mig pal... El Reial Saragossa, a més, va publicar un tuit que s'ha viralitzat al que explica que “hem aconseguit una victòria molt important. Tot i això, avui no publicarem cap contingut de celebració per respecte a la terrible situació produïda per la DANA”.

Sí al 'què', no al 'com'

Aquest gest de l'elenc aragonès ha generat aplaudiments entre molts dels internautes d'aquesta xarxa social de diferents clubs. No obstant això, a l'altra banda de la balança hi ha el Deportivo Alabès. L'elenc babazorro va guanyar un partit important a la seva batalla per la permanència davant del Mallorca. Un Mallorca, per cert, en què es trobava un valencià que fins i tot vam veure emocionar-se durant el minut de silenci, Toni Lato.

Després de la victòria, l'alegria era màxima entre els jugadors del Gloriós i d'altres integrants del club. Tant va ser així que en el seu perfil de Twitter van compartir un vídeo dels jugadors celebrant-lo amb magnificència al vestidor. I aquest gest ha generat una pluja immensa de crítiques, ja que molts internautes comentaven que, encara que comprenien l'alegria, consideraven que no era el moment de publicar un vídeo així tenint en compte els moments tràgics que estan vivint a la Comunitat. "No critico la celebració, per si mateix exposar-la en públic", deien.

Sobretot, tenint en compte que el seu entrenador, Luis García Plaza, havia alçat la veu en roda de premsa exposant que aquest partit no s'hauria d'haver disputat. O que a la seva plantilla hi ha un jugador valencià, Antonio Sivera, a qui també vam poder veure emocionat durant el minut de silenci.