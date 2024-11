Aitana Bonmatí respon després de rebre atacs catalanòfobs: 'Al final...'

Aitana Bonmatí, una de les figures més destacades del futbol femení mundial, ha tornat a fer història en aconseguir la Pilota d'Or com a millor jugadora del món per segon any consecutiu. Aquesta distinció col·loca Bonmatí com un referent no només a l'esport, sinó també a la representació de la cultura catalana en l'àmbit internacional. Cal recordar que els dos guardons anteriors van ser conquerits per la seva companya d'equip al FC Barcelona, Alexia Putellas, consolidant totes dues com les grans protagonistes del futbol femení els últims anys i destacant el pes del talent català en el panorama futbolístic mundial.

Durant la cerimònia de lliurament de la Pilota d'Or, Aitana Bonmatí va utilitzar una part del seu discurs per expressar-se en català, llengua materna i una de les llengües oficials de Catalunya. Aquest gest, que representa una manera natural de connectar amb les seves arrels i amb el seu públic, va despertar una sèrie de reaccions en xarxes socials. Bonmatí sempre ha defensat la identitat cultural catalana, per això es va mostrar orgullosa de poder dirigir-se en el seu idioma durant un dels moments més importants de la seva carrera.

Catalanofòbia després de les seves declaracions

Tot i això, aquesta decisió no va ser ben rebuda per tots. Després del discurs en català, Bonmatí va rebre una onada d'atacs catalanòfobs provinents de sectors espanyolistes que la van criticar per emprar la seva llengua en un esdeveniment de rellevància global. Molts d'aquests comentaris reflectien una incomprensió cap a la diversitat cultural i el dret de cada individu a expressar-se en el seu idioma. La futbolista va ser acusada de "polititzar" el moment i se li va demanar que parlés només en castellà, ignorant que el català és una llengua oficial i forma part de la seva identitat i la de milions de persones a Catalunya.

| Movistar, XCatalunya

La posició d'Aitana Bonmatí ha estat aplaudida per molts, tant a Catalunya com en altres llocs, que hi veuen un símbol de resistència cultural i un exemple de com els esportistes poden fer servir la seva plataforma per defensar la seva identitat sense por de represàlies. La jugadora del FC Barcelona no només representa l'excel·lència esportiva, sinó també una veu que no tem advocar per la diversitat i el respecte a les llengües i cultures minoritàries en un escenari global.

Resposta d'Aitana a les crítiques

Lluny de cedir davant aquestes crítiques, Aitana Bonmatí va respondre amb contundència en una entrevista recent a RAC1, on va defensar el seu dret a expressar-se en la seva llengua materna. "Al final, jo no m'he de justificar per parlar en català, perquè és la meva llengua", va declarar la futbolista, deixant clar que la seva elecció d'idioma no és una cosa del que hagi de donar explicacions. Bonmatí va aprofitar per llançar un missatge a aquells que la critiquen: “Si els molesta, potser haurien de reflexionar sobre per què se senten així”, suggerint que darrere d'aquestes reaccions hi ha un prejudici cap a la cultura i llengua catalana.