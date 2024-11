El gran gest del Real Zaragoza amb els afectats per la DANA

Aquest cap de setmana ha estat un dels més estranys dins del panorama futbolístic. Probablement la gran majoria dels professionals d'aquest gremi s'haurien estimat més quedar-se a casa, declarant dol i respecte per les víctimes i afectats per la DANA. Altres, sobretot els valencians, desitjaven estar a les seves terres ajudant i col·laborant en totes les tasques que encara queden per realitzar-se.

Tot i això, la realitat és que, malgrat el drama nacional que la DANA ha causat a la Comunitat Valenciana, LaLiga va decidir que la jornada havia de seguir el seu curs. Els partits dels equips valencians de Primera i Segona, així com el de la UD Almeria, han estat ajornats, però la resta s'han jugat. Com si no hagués passat la catàstrofe més gran en moltíssim temps.

Però, malgrat la disputa del xoc, la realitat és que als estadis, en la majoria, es percebia poc ambient festiu i de gresca. Molt menys que l'habitual, almenys. Homenatges constants a la població valenciana, jugadors i entrenadors visiblement emocionats, dedicatòries de gols, declaracions...

Diversos detalls de solidaritat

Molts clubs, a nivell institucional, han volgut mostrar el respecte públic també a tots els afectats pel terrible temporal. Per exemple, el Reial Saragossa, que va aconseguir un valuós triomf a casa contra el Granada, no va voler celebrar la victòria. "Hem aconseguit una victòria molt important. Tot i això, avui no publicarem cap contingut de celebració per respecte a la terrible situació produïda per la DANA. Estem amb tots vosaltres", van compartir en el seu perfil.

Un doblet d'Iván Azón, amb dues assistències de Samed Bazdar, van fer pujar el Reial Saragossa a la segona posició de la taula, ubicant-se de forma momentània en llocs d'ascens directe. La igualtat en aquesta zona noble de la classificació és aclaparadora i qualsevol punt és transcendental. El Granada va retallar distàncies al 84', però Józwiak va rebre una cartolina vermella un minut després i això va aigualir els plans de remuntada; al 94' arribaria el segon expulsat de l'equip nassarita.

Amb tot, la viral publicació de l'equip aragonès al seu perfil de Twitter s'ha omplert d'usuaris de diferents clubs lloant el bonic detall de senyoriu. "Un club que ha estat, és i serà sempre un gran del nostre futbol i que ho demostra amb actes com aquest. Des de València, moltíssimes gràcies per aquest detall i enhorabona per la victòria", proclamava un internauta. A més, durant tot el transcurs del partit, les banderes que coronen La Romareda van estar a mig pal, també en mostra de solidaritat amb el poble valencià. El minut de silenci també es va dur a terme, com a la resta d'estadis, i el club va anunciar que donaria als afectats tots els diners recaptats en una subhasta de les samarretes dels jugadors titulars.