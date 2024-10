La reacció de Leo Messi al 0-4 del Barça al Reial Madrid al Santiago Bernabéu

Lionel Messi és el màxim golejador a la història dels Clàssics, amb 26 gols anotats contra el Reial Madrid en totes les competicions. Durant els seus anys al FC Barcelona, Messi va enfrontar el Reial Madrid 45 vegades en competicions de La Lliga, la Champions League, i la Copa del Rei. Durant aquests enfrontaments, l'argentí va mostrar una efectivitat implacable.

Marcant en moments decisius i sent fonamental en partits que van definir títols i van deixar empremta en la rivalitat entre tots dos equips. La seva habilitat per desequilibrar amb la pilota i la seva precisió a l'àrea el van convertir en una amenaça constant per a la defensa merenga. Especialment al Santiago Bernabéu, on diversos dels seus gols es van convertir en icònics.

A més de ser el màxim anotador, Messi també suma una gran quantitat d'assistències i victòries en aquests enfrontaments, consolidant-se com el jugador més decisiu del Barcelona als Clàssics. Les seves actuacions memorables, com el seu gol número 500 al Santiago Bernabéu el 2017. Quan va mostrar la samarreta a l'afició en un gest històric, han estat símbols de la grandesa en aquests partits.

| Instagram

Parla després de la trobada contra el Reial Madrid

Des de la marxa de Leo Messi, feia força partits que el FC Barcelona no aconseguia una victòria contundent al Nuevo Santiago Bernabéu davant el seu etern rival, el Reial Madrid. Tot i això, dissabte passat vam tornar a veure una nit gran del conjunt culer a la capital blanca, d'aquelles que recorden els millors dies de l'equip. Durant les grans golejades passades, com hem esmentat anteriorment, Leo Messi va ser sens dubte el protagonista de les mateixes, i ara, després de marxar, ha dedicat unes paraules al Barça.

"Quina bella victòria", responia l'astre argentí a la publicació d'Instagram del FC Barcelona on pujaven el resultat final del 0 a 4. En aquesta publicació, també hi responia Luis Suárez, un altre dels grans protagonistes dels últims clàssics en què va jugar. El jugador charrúa va respondre amb una emoticona de foc, demostrant que encara segueix de prop el que va ser fa uns anys el seu equip.

I és que si hem dit que Leo Messi té grans moments amb el Barça, Luis Suárez no es queda curt, ja que ha aconseguit diversos gols contra els blancs. L'uruguaià ha aconseguit un hat-trick contra el Reial Madrid fins a dues vegades, i amb Leo van liderar l'atac culer els seus últims anys de blaugrana. Ara, els comentaris han creat una barreja d'emocions i nostàlgia entre l'afició catalana, qui veuen com els més joves com Lamine han aconseguit rellevar-los per la porta gran.

Les comparacions entre Yamal i Messi no són res de nou, però amb la seva actuació el dia del Clàssic, el paral·lelisme entre tots dos s'ha tornat a notar més que mai. Dins dels seus innombrables gols al Bernabéu, Messi ens ha deixat diverses celebracions icòniques, i en el seu primer gol contra els blancs, Lamine també ho ha fet.