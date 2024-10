El discurs de Juanma Rodríguez abans del Clàssic que enfonsa el periodista merengue

Hi ha moltes personalitats del món de l'esport que els últims dies s'estan menjant les paraules després de la trobada entre el Reial Madrid i el FC Barcelona de dissabte passat. Un d'ells és Juanma Rodríguez, qui ja ens té acostumats als seus discursos prepotents i descurats a 'El Xiringuito de Jugones' de Josep Pedrerol. Tot i això, aquesta vegada la jugada li ha sortit molt malament, i ha hagut d'ajupir el cap després de trobar-se amb una nova humiliació del FC Barcelona al Bernabéu.

El periodista esportiu espanyol té una extensa carrera en aquest gremi, passant per diferents cadenes radiofòniques de renom com la COPE o EsRádio. Tot i això, no sembla que aprengui dels errors i com aquell que diu, "se segueix ensopegant amb la mateixa pedra". Aquesta vegada, amb menys de 48 hores perquè comencés El Clásico, va tirar d'ironia per parlar de la prèvia del matx entre els dos conjunts.

"Tinc por"

En un dels programes d'El Chiringuito previ al Clàssic de dissabte passat, Josep Pedrerol va preguntar a Juanma Rodríguez si estava positiu de cara al partit. Juanma, en to burlesc i estirant ironia, va dir que "tenia por", referint-se al Barça de Hansi Flick com "la taronja mecànica" de forma satírica. I és que el periodista venia molt 'crescut' després de la victòria a Champions League davant el Borussia Dortmund amb remuntada èpica inclosa, acabant el matx amb un 5-2 molt contundent.

Tot i això, aquest FC Barcelona d'Hansi Flick és molt diferent, i així es va demostrar aquest cap de setmana a la humiliada culer per 0 gols a 4. Juanma va riure de dos jugadors en concret, un d'ells Pau Cubarsí, qui va acabar signant un partidàs, alineant-se a la perfecció amb Íñigo Martínez per mantenir la porteria a 0. D'altra banda, un altre dels futbolistes que també va callar la boca a Juanma va ser Lamine Yamal, qui ens va deixar un gol i una celebració icònica amb només 17 anys.

| TikTok

El jove català de la Masia va posar el 0-3 a l'electrònic amb un golàs espectacular per tot l'escaire amb la cama dolenta, fent el gest de calma després. Així doncs, tant Juanma Rodríguez com Tomás Roncero i altres personalitats del programa han quedat totalment retratats després del partit d'aquest dissabte. I segurament s'ho pensaran abans de tornar a riure's de jugadors com Pau o Lamine la propera vegada.

Amb el 0-4 de dissabte, el conjunt blaugrana ja té 6 punts d'avantatge sobre el Reial Madrid dels nous 'galàctics', quan només portem dos mesos de competició vigent. Veurem, doncs, com avancen les properes jornades, però sens dubte l'equip català ja té un marge de punts molt còmode respecte al seu rival directe a la Lliga.