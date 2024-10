Moment clau per a Ansu Fati: La decisió que podria haver pres el Barça

Aquest dijous se celebrava a Barcelona una cimera entre Jorge Mendes, agent del futbolista i Deco, director esportiu i màxim responsable a les negociacions amb els jugadors. El tema principal a tractar va ser el futur del jove del planter culer. Les parts tenen clar que cal buscar una solució que satisfaci tothom i una possible sortida en forma de cessió al gener és la via més viable actualment. La seva fitxa és elevada per als comptes del club després de la seva última renovació el 2021. El seu contracte expira el 2026. Pel que fa al seu representant, vol rellançar la carrera del seu representat i no veure que s'estanca, per això ho està movent a l'espera que algun club europeu s'interessi i faci una oferta al jugador.

Ansu va estar una temporada cedit i la tornada està sent difícil

Després de guanyar La Lliga amb Xavi Hernádez a la temporada 22-23, Ansu Fati buscaria més minuts i protagonisme fora del Barça havent de marxar a Anglaterra per jugar al Brighton una temporada cedit. El seu començament no va ser senzill ja que va haver d'adaptar-se a un nou club, nova ciutat, nova cultura i un ritme de joc molt diferent del que hi ha a la lliga espanyola, molt més dinàmic i vertical i amb més espais.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Després de només marcar 4 gols i ser suplent la majoria de partits, Ansu tornava al Barça amb la intenció de convèncer Flick a la pretemporada però després dels primers entrenaments i malgrat que va deixar bones sensacions, es va lesionar i estaria un parell de mesos de baixa. Ara, després de disputar 132 minuts en aquests darrers partits i veure que encara està mancat de ritme i rodatge, al Barça i Flick personalment creuen que el millor és que es busqui una sortida, només falta que el jugador de la seva aprovació final.

Flick no compta amb Ansu Fati i Mendes us busca una destinació

L'altre dia contra el Sevilla Ansu Fati entraria de rebot a l'onze titular després de la lesió d'Eric a l'escalfament però en partits exigents Flick no ho veu preparat. Contra el Bayern entra 5 minuts amb el partit ja amb 4-1 i contra el Madrid va estar escalfant però no va entrar malgrat el resultat amb 0-4 al marcador.

| XCatalunya, F.C. Barcelona

És una evidència que no entra al seu sistema de joc i el seu model de realitzar una pressió alta en camp rival i ser vertical i marcar diferències a dalt, cosa que Lamine, Raphinha i Lewandowski estan fent de meravella i no hi ha intenció de canviar el que funciona. Per la seva banda, Jorge Mendes el busca destí i el Sevilla de García Pimienta va estar interessat a l'estiu i podria tornar-ho a intentar al gener, cosa que faria que el jugador tingués més minuts i es pugui revalorar. Ara mateix té un valor de mercat al voltant dels 15 milions d'euros quan fa uns anys superava els 80 milions.