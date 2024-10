Insults racistes a Lamine Yamal al Santiago Bernabéu: Les proves

El Clàssic entre el Reial Madrid i el FC Barcelona, celebrat al Santiago Bernabéu, va ser escenari d'un episodi que enfosqueix la brillant exhibició futbolística de l'equip blaugrana a la segona meitat. El Barça, liderat per un sòlid i creatiu Hansi Flick, va aixafar el Reial Madrid amb un contundent 0-4, demostrant una superioritat en totes les facetes del joc i deixant l'equip blanc sense opcions de reacció. Tot i això, la gran actuació dels jugadors blaugranes, i en particular del jove talent Lamine Yamal, va quedar enterbolida per la lamentable conducta d'alguns seguidors madridistes que van proferir insults racistes contra la promesa culer després del seu gol.

Lamine Yamal, de només 17 anys, es va convertir en un dels protagonistes del partit en anotar un gol al Santiago Bernabéu. Va ser el 0-3 després d'una passada de Raphinha. El de Mataró va xutar amb la cama menys bona i va aconseguir un gol d'una bella factura. El gol, acompanyat de l'habitual celebració, va generar una reacció irada en una part de l'afició del Madrid.

| @El_Hormiguero, X

En diversos vídeos difosos en xarxes socials es poden escoltar insults racistes dirigits cap al jove jugador, entre ells expressions com “Puto negro”, “Puto moro” i “Mena de mierda”. Aquests comentaris són inacceptables en qualsevol context, però la gravetat s'intensifica quan es produeixen en el marc d'un dels partits més importants i seguits a nivell mundial, com és el Clàssic de la lliga espanyola.

Lamine Yamal dóna una lliçó als que l'ataquen

La reacció de Lamine Yamal va ser exemplar: el jugador va optar per ignorar els insults i va continuar celebrant el seu gol al costat dels seus companys, mostrant una maduresa sorprenent per a la poca edat. Tot i l'hostilitat a les grades, Lamine va mantenir les maneres i va exhibir el millor dels seus somriures, conscient de la importància de la seva actuació al camp i de l'impacte positiu que la seva presència té a l'equip blaugrana.

L'actitud de Lamine va ser una mostra de fortalesa i professionalisme, enviant un missatge de resiliència davant de l'adversitat i evidenciant que no es deixarà acovardir per la intolerància d'alguns seguidors.

El que ha passat amb Lamine Yamal recorda situacions similars viscudes per Vinícius Jr., l'estrella brasilera del Reial Madrid, que ha estat víctima d'insults racistes a diversos estadis de LaLiga.

| TikTok

Moltes vegades, Vinícius ha hagut de suportar comentaris despectius per part d'aficionats rivals, especialment en estadis com Mestalla. Uns insults que sí que han estat condemnats per la caverna mediàtica, a diferència dels rebuts per Lamine Yamal.

Què farà el Reial Madrid?

El proper pas està en mans de LaLiga i del Reial Madrid, que tenen l'oportunitat de donar un exemple de responsabilitat i compromís. El que va passar al Bernabéu no ha de quedar en un simple incident aïllat; és fonamental que s'actuï amb determinació per enviar un missatge clar que el racisme no té lloc a l'esport ni a la societat.