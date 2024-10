L'afició del Reial Madrid desesperada: Assenyalen un jugador

per Pol Nadal

Dissabte passat va tenir lloc el primer Clàssic de la temporada al Santiago Bernabéu. El Reial Madrid i el FC Barcelona es van enfrontar per primera vegada de la temporada 2024-2025 i Hansi Flick s'estrenava en aquests partits d'alt nivell. A diferència de cursos anteriors, en què el Barça sortia derrotat i els aficionats blaugrana tenien poca esperança, dissabte a la tarda es respirava un ambient diferent.

El partit va arribar en taules al descans. Però al segon temps, el Barça es va imposar amb solvència. Primer dos gols de Robert Lewandowski, després un gol de Lamine Yamal i, finalment, un gol de Raphinha va posar el 0-4. L'àrbitre del matx només va decretar dos minuts de temps afegit, cosa que va semblar poc als aficionats del FC Barcelona, que pensaven que podien aconseguir el cinquè.

L'estratègia de Hansi Flick, de jugar amb una línia defensiva molt avançada, va donar els seus fruits i els jugadors del Reial Madrid, especialment, Kylian Mbappé van caure en posició antireglamentària més de deu vegades. Ara, sis punts separen els dos equips a la classificació.

Els aficionats del Reial Madrid i periodistes com Tomás Roncero van mostrar el seu enuig amb alguns jugadors blancs, en especial, el davanter francès, de qui esperaven més i l'exigeixen més pels diners que cobra i per com va ser de difícil fitxar-lo.

Els aficionats del Reial Madrid estan molt enfadats

A la sortida del Santiago Bernabéu els esperava un periodista d'El Chiringuito, que els anunciava que el Barça havia marcat el quart. Havien abandonat el camp molt enfadats i la majoria tenien dos culpables. Carlo Ancelotti, que consideren que es va equivocar amb el plantejament i Kylian Mbappé a qui l'acusen de moure's poc i de caure als paranys blaugrana del fora de joc.

"Cal tirar-li més ous", "cal esforçar-se més" .... deien. Altres proposaven jugar amb els més joves, com fa Hansi Flick i el FC Barcelona.

Els aficionats blancs destaquen que el Barça juga amb jugadors molt joves, com Pau Cubarsí, Marc Casadó i Lamine Yamal. El Reial Madrid juga amb futbolistes consolidats com Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Rodrigo, Valverde, Camavinga... Els de sempre no van brillar i els nens els van “pintar la cara” i els van donar una clara lliçó de futbol.

Crits racistes contra Lamine Yamal

La resposta d'alguns, especialment, els aficionats situats darrere d'una de les porteries, a la zona del córner, va ser insultar Lamine Yamal amb crits racistes. "p.. moro", "p... negre"... Són els mateixos que després l'aplaudiran quan el davanter blaugrana jugui amb la Selecció Espanyola i marqui els gols guanyadors de la Roja.