La reacció de Josep Pedrerol a les declaracions de Vinicius: 'El major zasca...'

Sia per X, per Y o per W, Vinicius té l'enorme habilitat de protagonitzar moments polèmics. La major part de les vegades és per gestos o actuacions sobre el verd, però també encapçala titulars de premsa per altres actes aliens al transcurs d'un partit. Sense anar més lluny, ahir es van fer virals unes declaracions seves deixant en evidència al que ha assegurat, per activa i per passiva, que és el club del seu cor.

| YouTube

De fet, encara que es va produir en la roda de premsa prèvia al duel que van disputar els merengues davant l'Atlètic, res tenia a veure amb el propi partit. És més, van servir per tornar a treure a la llum una polèmica que semblava haver quedat ja perduda en el bagul dels records. La Pilota d'Or, el sorpasso inesperat de Rodrigo Hernández i la infantil resposta del Real Madrid, que no va tenir cap representació en l'acte.

És precisament sobre aquesta absència sobre la qual va parlar el jugador brasiler, garantint que no va ser una decisió personal, sinó que va venir imposada des de dalt. "Ho va decidir el club i jo faig el que el club em mana. Em van demanar quedar-me a Madrid i em vaig quedar tranquil", va confessar Vini. Siguin o no certes aquestes paraules, el cert és que el sorprenent d'elles no és això, sinó que opti per assenyalar sense embuts al Real Madrid.

L'opinió de Josep Pedrerol sobre les declaracions de Vini

I això, per descomptat, no va passar desapercebut. De fet, va ser tema principal en el punt del dia de molts programes esportius. Entre ells, com no, a El Chiringuito de Jugones, on Josep Pedrerol no va dubtar a qualificar aquestes declaracions com "zasca brutal".

"A mi em sembla sorprenent. Ve d'Aguirre, que ha aconseguit un gran titular. Però està Vinicius desmentint al club que el va recolzar. El club el recolza i Ancelotti ho diu públicament ('jo no he anat perquè el club està a favor de Vinicius, ho mereixia...'). Tot el club dient 'quina injustícia amb Vinicius'; i surt ell dient 'jo hauria anat a aplaudir a Rodri i el club no em va deixar'.

És el major zasca que es porta el Real Madrid des de fa molt de temps d'un jugador seu. Però cal reconèixer-ho, el zasca de Vinicius al Real Madrid dient 'no em van deixar anar' és brutal. Jo no he vist una cosa semblant en molt de temps. Que Vinicius digui que Florentino, o qui sigui, que estava l'avió preparat allà fins a les 2 de la tarda, l'avió preparat per viatjar, i a última hora es decideix que no, que no es viatja. El club recolza a Vinicius i no viatja ningú. Sent el millor club de l'any, sent Ancelotti el millor entrenador... no viatja ningú per solidaritat amb Vinicius. I surt Vinicius i diu 'em van dir que no anés'."