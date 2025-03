Vinicius deixa en evidència el Real Madrid amb més declaracions sobre la Pilota d'Or

La polèmica de la Pilota d'Or continua generant enrenou en l'entorn del Real Madrid. La gala, celebrada fa unes setmanes a París, ha deixat ferides obertes en el si madridista després de la decisió d'última hora de no enviar representació a l'esdeveniment. En el punt de mira continua Vinicius Jr., qui, després de dies de silenci i especulacions sobre els motius de la seva absència, ha fet declaracions que contradiuen algunes versions difoses des de dins del mateix club.

En la prèvia del partit corresponent als vuitens de final de la UEFA Champions League, Vinicius Jr. va decidir aclarir la controvèrsia sobre qui va prendre realment la decisió de no assistir a la gala a la capital francesa. En un principi, diferents fonts van assegurar que havia estat el mateix jugador brasiler qui va pressionar el Real Madrid per cancel·lar la presència del club, després de filtrar-se hores abans que no seria el guanyador del prestigiós premi individual.

Paraules de Vinicius

No obstant això, l'extrem brasiler ha ofert una versió diferent, deixant en evidència l'entitat blanca amb unes declaracions contundents que traslladen tota la responsabilitat al club. "Va ser el club qui va decidir no anar a la gala de la Pilota d'Or", va assegurar de manera clara i sense vacil·lacions, desmentint així qualsevol influència personal en aquesta controvertida determinació.

Les paraules de Vinicius no només aporten claredat sobre la situació, sinó que deixen entreveure certa incomoditat amb la gestió que va fer el Real Madrid al voltant de l'esdeveniment. Va afegir de forma taxativa: "Jo sempre faig el que el club mana: em van demanar que em quedés a Madrid i això és el que vaig fer". Aquesta afirmació esvaeix qualsevol dubte sobre el seu compromís institucional, però trasllada el focus de la polèmica a la directiva merenga.

Vinicius també va parlar sobre el resultat de la votació de la Pilota d'Or, que finalment va premiar l'espanyol Rodrigo Hernández, jugador clau del Manchester City. "La gent vota el que ells creuen. Jo tinc el meu pensament i els meus companys també", va explicar, deixant clar que, encara que la seva postura pugui ser diferent, accepta plenament la decisió presa per periodistes, jugadors i entrenadors que van participar en l'elecció del guardó.

L'atacant madridista, això sí, no va amagar la seva frustració per haver-se quedat a les portes del premi. "És clar que quan estàs a prop de guanyar la Pilota d'Or la vols guanyar, però tindré moltes oportunitats de tornar-ho a fer", va apuntar amb optimisme, demostrant maduresa malgrat el revés sofert aquest any.

Per ara, Vinicius sembla haver tancat el capítol de la Pilota d'Or amb aquestes últimes declaracions, però queda per veure com reaccionarà el Real Madrid després de ser assenyalat directament per la seva estrella. L'únic cert és que aquest episodi ha deixat exposada públicament la gestió interna del club, una cosa poc habitual en una entitat de la talla i el prestigi del Real Madrid.