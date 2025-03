Guardiola no el vol al City: Simeone el demana per a l'Atlètic de Madrid

Una de les grans prioritats de l'Atlètic de Madrid per al pròxim mercat d'estiu serà reforçar la defensa. Diego Simeone sap que el club tindrà diverses baixes importants a la rereguarda i ja ha identificat alguns noms clau per enfortir aquesta posició. Precisament, un dels objectius principals de l'entrenador argentí juga actualment sota les ordres de Pep Guardiola al Manchester City, encara que el tècnic català ha decidit prescindir d'ell per a la pròxima temporada.

Segons ha informat Fichajes.net, Nathan Aké és el futbolista assenyalat per Simeone com a reforç ideal per a la defensa colchonera. El jugador neerlandès, que va arribar al Manchester City a l'agost de 2020 procedent del Bournemouth per 45,30 milions d'euros, ha comptat amb una participació relativament discreta aquesta temporada. Malgrat ser un jugador polivalent, capaç d'actuar com a defensa central o lateral esquerre, Guardiola ha decidit incloure'l entre els futbolistes que podrien abandonar el club anglès.

| Manchester City

Aquesta temporada, Aké ha disputat un total de 18 partits entre totes les competicions (Premier League, UEFA Champions League, FA Cup, Community Shield i EFL Cup), acumulant 1.134 minuts sense registrar gols ni assistències. Aquest rendiment limitat i la forta competència dins de l'equip citizen, especialment en defensa, han provocat que el jugador estigui disposat a buscar nous horitzons.

Simeone veu en Aké un complement ideal

Encara que són diversos els noms que manegen els de la capital, Diego Simeone aprecia especialment la capacitat defensiva i polivalència tàctica d'Aké, característiques que encaixarien perfectament en el seu sistema de joc. La versatilitat del neerlandès, que pot actuar eficaçment com a central i lateral esquerre, permet cobrir diferents posicions amb un sol fitxatge.

A més, Aké aporta experiència en competicions de màxim nivell, gràcies als seus anys en clubs importants com Chelsea, Bournemouth i Manchester City. El seu recorregut a la Premier League li ha permès enfrontar-se regularment als millors davanters del futbol europeu, cosa que Simeone valora enormement per reforçar la solidesa defensiva de l'equip.

La trajectòria d'Aké i el seu desig de protagonisme

Nathan Aké ha passat per diversos equips de la Premier League, incloent-hi etapes de cessió al Watford i Reading durant els seus primers anys a Anglaterra després de ser format al Chelsea. No obstant això, va ser al Bournemouth on Aké va aconseguir consolidar-se plenament com un jugador de referència, rendiment que el va portar al Manchester City en un fitxatge milionari.

Ara, després de tres temporades al City i sense trobar continuïtat sota les ordres de Guardiola, el defensor neerlandès busca un equip on pugui recuperar protagonisme i tenir minuts regularment. L'Atlètic de Madrid es presenta com una excel·lent oportunitat per aconseguir-ho.