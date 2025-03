El Barça, a la desesperada: El moviment per vendre Ansu Fati

El FC Barcelona es troba davant d'una situació particularment delicada amb un dels talents que semblava destinat a marcar una època al club: Ansu Fati. El jove davanter format a La Masia, que va sorgir com un dels grans prodigis de la pedrera blaugrana, viu ara un moment crític en la seva carrera professional, allunyat dels terrenys de joc per decisió tècnica des de fa mesos.

La paciència del club i de l'entrenador, Hansi Flick, sembla haver-se esgotat, i la directiva ja prepara una sortida per al jugador. Així ho ha assegurat el mitjà esportiu Sport, que el situa lluny de la Ciutat Comtal a partir de l'estiu.

La caiguda en desgràcia d'Ansu Fati

Des del seu retorn al Barça després d'una decebedora cessió al Brighton, Ansu Fati no ha aconseguit convèncer el cos tècnic encapçalat per Flick, acumulant una alarmant falta de minuts en la present campanya. El davanter espanyol va disputar el seu últim partit el passat 4 de gener davant del modest Barbastro a la Copa del Rei, i ni tan sols va ser titular en aquell compromís, entrant al camp just al minut 72. Des de llavors, no ha tornat a tenir participació en cap partit oficial del primer equip.

En total, aquesta temporada amb prou feines acumula 186 minuts, repartits en tres partits de la Champions League, quatre partits de LaLiga i el mencionat compromís copero. Aquestes dades posen de manifest la falta de confiança absoluta de l'entrenador alemany cap al jove davanter format a La Masia.

Decisió definitiva de la direcció esportiva

Encara que tant el club com el representant del jugador, el reconegut Jorge Mendes, van intentar convèncer Ansu de sortir al gener, el futbolista es va negar rotundament a abandonar el Barça a mitja temporada. L'experiència negativa a la Premier League li ha fet dubtar sobre el seu futur lluny de Barcelona.

No obstant això, tant la direcció esportiva blaugrana com Mendes són conscients que la situació actual no beneficia ni al jugador ni al club, per la qual cosa buscaran una sortida definitiva a partir del pròxim mercat d'estiu. Amb tot, el Barcelona està decidit a trobar una solució definitiva per a la situació d'Ansu Fati. El seu elevat salari és un dels principals obstacles, ja que cap club europeu sembla disposat a assumir íntegrament una fitxa tan elevada, especialment considerant el seu rendiment recent.

Davant d'aquesta situació, el Barça ja ha iniciat contactes exploratoris amb clubs d'Aràbia Saudita, Qatar i Emirats Àrabs Units. Aquestes lligues emergents es presenten com l'opció més viable des del punt de vista econòmic per a ambdues parts, ja que estan en condicions d'assumir gran part del salari del jugador.

Futur esportiu davant del factor econòmic

Encara que Ansu preferiria quedar-se a Europa i buscar una oportunitat esportiva atractiva, el Barça prioritza una operació que alleugi els comptes del club, notablement afectats per les exigències financeres de LaLiga. Les opcions europees per a Ansu són reduïdes, especialment per les seves elevades pretensions econòmiques, cosa que tanca la porta a una cessió a equips espanyols o d'altres grans lligues europees.

La directiva blaugrana i Jorge Mendes estan intentant trobar un equilibri entre l'econòmic i l'esportiu. Encara que Aràbia o Qatar poden garantir minuts i una estabilitat econòmica per a Ansu, el jugador preferiria una lliga més competitiva on recuperar el seu nivell futbolístic i la seva confiança. A l'estiu, de fet, Sevilla i Girona van postular per la seva cessió amb fitxa compartida, però no sembla que estiguin disposats a assumir el cost del seu fitxatge.