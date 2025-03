La reacción de Josep Pedrerol a las declaraciones de Vinicius: 'El mayor zasca...'

Sea por X, por Y o por W, Vinicius tiene la enorme habilidad de protagonizar momentos polémicos. La mayor parte de las veces es por gestos o actuaciones sobre el verde, pero también encabeza titulares de prensa por otros actos ajenos al transcurso de un partido. Sin ir más lejos, ayer se hicieron virales unas declaraciones suyas dejando en evidencia al que ha asegurado, por activa y por pasiva, que es el club de su corazón.

De hecho, aunque se produjo en la rueda de prensa previa al duelo que disputaron los merengues frente al Atlético, nada tenía que ver con el propio partido. Es más, sirvieron para volver a sacar a relucir una polémica que parecía haber quedado ya perdida en el baúl de los recuerdos. El Balón de Oro, el sorpasso inesperado de Rodrigo Hernández y la infantil respuesta del Real Madrid, que no tuvo representación alguna en el acto.

Es precisamente sobre esta ausencia sobre la que habló el jugador brasileño, garantizando que no fue una decisión personal, sino que vino impuesto desde arriba. "Lo decidió el club y yo hago lo que el club me manda. Me pidieron quedarme en Madrid y me quedé tranquilo", confesó Vini. Sean o no ciertas estas palabras, lo cierto es que lo sorprendente de ellas no es eso, sino que opte por señalar sin tapujos al Real Madrid.

La opinión de Josep Pedrerol sobre las declaraciones de Vini

Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido. De hecho, fue tema principal en el punto del día de muchos programas deportivos. Entre ellos, cómo no, en El Chiringuito de Jugones, donde Josep Pedrerol no dudó en calificar estas declaraciones como "zasca brutal".

"A mí me parece sorprendente. Viene de Aguirre, que ha conseguido un gran titular. Pero está Vinicius desmintiendo al club que le arropó. El club le arropa y Ancelotti lo dice públicamente ('yo no he ido porque el club está a favor de Vinicius, lo merecía...'). Todo el club diciendo 'qué injusticia con Vinicius'; y sale él diciendo 'yo habría ido a aplaudir a Rodri y el club lo me dejó'.

Es el mayor zasca que se lleva el Real Madrid desde hace mucho tiempo de un jugador suyo. Pero hay que reconocerlo, el zasca de Vinicius al Real Madrid diciendo 'no me dejaron ir' es brutal. Yo no he visto una cosa parecida en mucho tiempo. Que Vinicius diga que Florentino, o quien sea, que estaba el avión preparado ahí hasta las 2 de la tarde, el avión preparado para viajar, y a última hora se decide que no, que no se viaja. El club apoya a Vinicius y no viaja nadie. Siendo el mejor club del año, siendo Ancelotti el mejor entrenador... no viaja nadie por solidaridad con Vinicius. Y sale Vinicius y dice 'me dijeron que no fuese'."