Oficial: La causa de l'accident de Diogo Jota i el seu germà

La notícia ha colpit de ple el món de l'esport la matinada de dijous, deixant clubs, companys i aficionats immersos en la incredulitat. La pèrdua sobtada d'una figura internacional del futbol no només commou per la dimensió mediàtica del protagonista, sinó també per l'abrupte final d'una vida marcada per l'esforç, la passió i els èxits als terrenys de joc. Després de dies d'incertesa i rumors, les autoritats han començat a aclarir els motius que hi ha darrere d'una de les majors tragèdies recents per al futbol europeu.

Un accident mortal a Zamora acaba amb la vida dels germans Jota

Diogo Jota, davanter portuguès del Liverpool de 28 anys, va morir juntament amb el seu germà André, de 25 i jugador del Penafiel, en un tràgic accident de trànsit registrat la matinada de dijous. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 65 de l'autovia A-52, a l'altura de la comarca zamorana de Sanabria, en sentit Benavente. Segons els primers informes i les alertes al 112 per part de diversos testimonis, el vehicle en què tots dos viatjaven va patir una sortida de via abans d'estavellar-se contra la biona de la mitjana, deslligant un incendi que va consumir completament el cotxe i part de la vegetació propera.

Diverses fonts apunten que l'accident podria haver estat causat pel rebentament d'un dels pneumàtics del vehicle, un Lamborghini Huracán, fet que hauria provocat la pèrdua de control i el posterior accident. El foc va impedir qualsevol intent de rescat per part dels serveis d'emergència que es van desplaçar al lloc, confirmant poc després la mort dels dos germans.

L'informe de la Guàrdia Civil apunta a l'excés de velocitat

A l'espera de les conclusions definitives, la Guàrdia Civil de Trànsit manté obertes diverses línies d'investigació. Tanmateix, l'informe pericial preliminar, consultat per EFE, apunta a l'excés de velocitat com un dels factors determinants en l'accident, en combinació amb el possible error mecànic en un dels pneumàtics. Els experts han començat a analitzar les marques a l'asfalt i les restes del vehicle per confirmar si el rebentament va ser la causa inicial de l'accident o si es va produir com a conseqüència de l'impacte.

El Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Zamora remetrà el seu informe al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Puebla de Sanabria, encarregat de les diligències. Fonts properes al cas han confirmat també a EFE que Diogo Jota era qui conduïa el cotxe en el moment de l'accident, mentre que André ocupava el seient del copilot.

Una vida i una carrera plenes d'èxits, truncades de manera dramàtica

La notícia de la mort de Diogo Jota i el seu germà ha sacsejat els fonaments del futbol internacional i portuguès. Jota, que acabava de casar-se amb Rute Cardoso el passat 22 de juny, deixa tres fills petits —Denis, Duarte i una nena nascuda aquest mateix any— i una història de superació en l'esport d'elit. El davanter havia arribat al Liverpool el 2020, després de ser fitxat del Wolverhampton per gairebé 45 milions d'euros. A Anfield es va convertir ràpidament en una peça clau: va jugar 182 partits, va marcar 65 gols i va repartir 26 assistències, sumant títols com la Premier League, la FA Cup i la Copa de la Lliga.

La carrera de Jota també va estar lligada a equips com l'Atlético de Madrid, el Paços Ferreira, l'Oporto i el Wolverhampton, on va destacar per la seva versatilitat i olfacte golejador. El seu germà André, de 25 anys, defensava els colors del Penafiel a la segona divisió portuguesa, seguint també una prometedora carrera en el futbol professional. La notícia ha deixat consternats tots dos clubs i tota la comunitat futbolística, que no ha trigat a omplir les xarxes de missatges de suport i condol per a la família.